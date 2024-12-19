Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde

ABD Merkez Bankası Philadelphia Şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, aralıkta eksi 5,5'ten eksi 16,4 değerine indi. Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 2,9 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 13 puan azalarak, eksi 4,3'e geriledi. Sevkiyat endeksi, aynı dönemde 6 puan azalışla eksi 1,9'a düştü. İstihdam endeksi de bu dönemde 8,6'dan 6,6'ya indi.