Philadelphia Fed'in Mart ayı imalat endeksi beklentileri aştı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 18,1'den 12,5 değerine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Art arda iki aydır düşüş gösteren endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 8,8 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

* Yeni sipariş endeksi, martta 13 puan azalışla 8,7'ye, sevkiyat endeksi de 24 puan azalarak 2'ye düştü.

* İstihdam endeksi ise aynı dönemde 5,3'ten 19,7'ye çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.​​​​​​​