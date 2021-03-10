Philip / Morris’in kadın yöneticileri, genç kadınlara mentorluk yapacak

Philip Morris / Sabancı ve KAGİDER tarafından başlatılan “KaMP Mentorluk Platformu”nun dördüncü yılında, Philip Morris / Sabancı’nın kadın yöneticileri 22-29 yaş arası kadınlarla dijital ortamda bir araya geldi. Kadınların kariyer gelişimlerine katkı sağlama amacı ile hayata geçirilen projede Philip Morris / Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren de dahil olmak üzere alanında uzman 15 kadın yönetici mentorluk yapacak.

15 kadın yönetici ile yaklaşık 90 saat mentorluk verilecek

Bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirileceği KaMP Mentorluk Platformu’nda Philip Morris / Sabancı’nın 15 kadın yöneticisi, yaklaşık 90 saat mentorluk verecek. KaMP Mentorluk Platformu’yla kariyer yolculuğunun başındaki kadınlara yol göstermeyi amaçladıklarını belirten Philip Morris / Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren: “KaMP Mentorluk Platformu’nu KAGİDER ile birlikte 2016 yılında hayata geçirdik. Bu platformdaki amacımız, profesyonel kariyer hayatına yeni başlamış ya da girişimci olmak isteyen genç kadınları desteklemek, bilgi ve birikimlerimiz ile onlara yol göstermek.KaMP Mentorluk Platformu’ndan, KAGİDER’in farklı eğitim programlarını tamamlayan 22-29 yaş arasındaki kadınlar faydalanabiliyor. Ben de dahil olmak üzere, Philip Morris Sabancı’nın 15 kadın yöneticisi bu proje kapsamında mentor olarak yer alıyor. Bu yıl 17 Şubat’ta dijital ortamda bir araya geldik. Programın dördüncü yılında toplam 66 danışan mentorluk programından faydalanmış olacak” dedi.

“Kadınların gelişimini destekleyen projeler üretiyoruz”

Yalnızca şirket çalışanlarımız için değil, tedarik zincirimizde emek veren tüm kadınların gelişimini desteklemek için projeler geliştirdiklerini belirten Filiz Yavuz Diren şöyle devam etti: “Kurumsal hayattan fabrikaya, çiftçiden bakkala kadar onbinlerce kadın ekosistemimiz içerisinde yer alıyor. Bu kadınların da farklı dinamikler çerçevesinde iş hayatına dahil olmalarının önündeki engelleri aşmalarını ve işlerine daha sürdürülebilir bir çerçevede devam etmelerini desteklemek için projeler hayata geçiriyoruz.”

“Çeşitlilik ve kapsayıcılık daimi önceliğimiz”

Philip Morris/Sabancı’nın faaliyet gösterdiği sektörde ve etki alanında gelişimi ve rekabet avantajını güçlendirecek, eşitlikçi, güvene dayalı, açık ve kapsayıcı bir iş ortamını desteklemekte olduğunu belirten Filiz Yavuz Diren: “Organizasyonumuzun DNA’sında yer alan çeşitlilik ve kapsayıcılık Philip Morris/Sabancı’nın daimi önceliğidir. Bizler bu konuyu sadece cinsiyet özelinde değerlendirmiyoruz; farklı jenerasyonların - yaş gruplarının, kültürlerin ve dezavantajlı grupların da fırsatlar bulması için şirket içerisinde birçok uygulama bulunuyor. Uygulamaya geçirdiğimiz projelerimiz ile çalışanlarımızın iş-özel hayat dengelerini temin edebilmelerini ve kariyerleri ile özel hayatlarındaki farklı sorumlulukları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamalarını amaçlıyoruz.”

Kadınların eğitime erişimi için çalışıyoruz

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şunları söyledi: “KAGİDER olarak, kadın girişimciliğini artırabilmek, girişimcilikte eşit fırsatların ve eşit temsilin sağlanabilmesi, eğitim ve istihdama erişim için çalışıyoruz. Kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyorlar ama mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar. Biliyoruz ki kadınların istihdama katılımı önünde rol model eksikliği, mentor eksikliği, network eksikliği, eğitim eksikliği gibi engeller de bulunuyor. KaMP Mentorluk Platformu’yla kariyer yolculuğunun başındaki kadınlara yol göstererek genç kadınların iş hayatlarına daha donanımlı ve güçlü olarak devam etmelerine, kariyer gelişimlerine güçlü bir katkı sağlıyoruz. Kadınlar güçleniyor ve başka kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyor.”