Philippe Aghion kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Philippe Aghion'un Nobel Ekonomi Ödülü'nü almasının ardından özellikle ekonomi ile ilgilenen vatandaşlar araştırmaya koyuldu. Ünlü ekonomist ile ilgili bilgi almak isteyenler "Philippe Aghion kimdir" sorusunu yöneltmeye başladı.

Philippe Aghion kimdir?

Philippe Aghion, ekonomik büyüme teorileri ve yenilik üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız ekonomisttir. 1956 yılında Paris’te doğan Aghion, akademik dünyada özellikle inovasyon ve üretkenlik üzerine geliştirdiği modellerle öne çıkmıştır.

Eğitimine École normale supérieure de Cachan’da matematik okuyarak başlayan Aghion, ardından Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında Harvard Üniversitesi’nden ekonomi doktorası aldı.

Akademik kariyerine Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde başlayan Aghion, daha sonra Oxford Üniversitesi, University College London ve Harvard Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen kurumlarında görev yaptı. 2015 yılından bu yana London School of Economics’te profesör olarak ders vermekte, ayrıca Collège de France ve Paris School of Economics’te de akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Aghion’un araştırmaları, ekonomik büyümenin inovasyon ve rekabetle nasıl şekillendiğini açıklamaya odaklanır. Peter Howitt ile birlikte geliştirdiği Schumpeterci büyüme modeli, modern ekonomi literatürünün temel yaklaşımlarından biri haline gelmiştir. Endojen Büyüme Teorisi ve Yaratıcı Yıkımın Gücü adlı eserleriyle tanınan Aghion, BBVA Vakfı Bilgi Sınırları Ödülü de dahil olmak üzere pek çok uluslararası ödülün sahibidir.

Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ile İngiliz Akademisi üyesi olan Aghion, aynı zamanda Annual Review of Economics dergisinin editörlerinden biridir.