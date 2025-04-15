Pimco'dan Türk tahvillerindeki varlıkları azaltma kararı

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden Pacific Investment Management Co. (Pimco), Türk tahvillerindeki varlıklarını azaltma kararı aldı.

Bloomberg'ün haberine göre, şirketin Gelişmekte Olan Piyasalar Birimi Başkanı Pramol Dhawan, Türkiye piyasalarına dair genel olarak iyimser olduklarını, ancak son dönemde pozisyonlarını düşürdüklerini belirtti.

İmamoğlu'nun tutuklanması satış dalgasını tetikledi

Dhawan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının piyasaları sarstığını belirtetek, "Bu gelişme, Türk tahvilleri, hisse senetleri ve lirasında sert satışlara yol açarken, hükümetin ekonomi politikalarında yeniden müdahaleci adımlar atabileceği endişelerini gündeme taşıdı" dedi.

Dhawan, TLREF'e endeksli tahviller ile değişken faizli borç enstrümanlarına yatırım yaptıklarını ifade ederken, Türkiye’nin sunduğu yüksek getirilerin yatırımcılar için cazip olduğunu söyledi.

Araba benzetmesi

Ülkenin borçlanma araçlarının, karşı karşıya olunan risklere karşı yeterli tazminat sağladığını vurgulayan Dhawan, "Eğer bir araba benzetmesi yapacak olursak, hükümet gaza basarken, Merkez Bankası ve Hazine frene basıyor. Biz ise frene basıldığında ödeme alıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Riskler telafi ediliyor”

Dhawan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi desteğini korumak adına, yüksek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğine inandığını söyledi. "Önümüzdeki 24 ay içinde enflasyonu tekrar yüksek onlu seviyelere çekmeyi hedefleyecekler. Bu durum, yatırımcı açısından riskleri telafi edecek düzeyde bir getiri sunuyor" diye konuştu.