Pınar Uzun Okakın: 2025 bütçesi denetimsizlik, kayıt dışılık ve belirsizlik üzerine kurulu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, hükümetin 2025 bütçesine dair açıklamalarda bulundu ve "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor" dedi.

Döviz kuru ve enflasyonun girişimcileri umutsuzluğa sürüklediğini belirten, kadın ve gençlerin istihdamda dışlandığını söyleyen Okakın, Türkiye'nin inovasyon endeksindeki düşük sıralamasının da bu durumu doğruladığını kaydetti. Pınar Uzun Okakın, "Emek yoğun bir yapıya hapsedilen sanayimiz, çağdaş mesleklere yönelik yatırımlardan yoksun bırakılmış durumda. İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili sektörlerin payı sadece yüzde 4 seviyesinde" diye konuştu.

'Katma değer yaratma iddiası hevesin ötesine geçemiyor'

"Katma değer yaratma iddiası hevesin ötesine geçemiyor. İmalat sanayisinin milli gelirdeki payı düşüyor, ihracat hedefleri küçültülüyor, teknolojik girişimler desteklenmiyor"açıklamasında bulunan Okakın, "Depremden zarar gören bölgelerde kalkınma planlarının olmaması kabul edilemez. Ayrıca kalkınma projelerine aktarılan ödeneklerin etkin kullanılmadığını görüyoruz" dedi.