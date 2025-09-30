Pirge, Bursa Gastronomi Festivali’nde 146 yıllık bıçakçılık geleneğini anlattı

Türkiye’nin önde gelen bıçak markalarından Pirge, 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde Merinos Parkı’nda gerçekleşen Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali’ne katıldı. “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla düzenlenen festival, Bursa’nın gastronomi markasını güçlendirmeyi hedeflerken; Pirge, 146 yıllık bıçakçılık deneyimiyle hem ürünlerini tanıttı hem de sektör temsilcileriyle buluştu.

Festival programında “Geçmişten Bugüne Mutfakta Zanaat: Bıçakçılık, Çini ve İpek” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Pirge Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Pirge, Bursa bıçakçılığını temsil etti. İş insanı ve köşe yazarı Ebru Erberdi Uzun’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, çini ustası Adil Can Güven ve ipek dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz de yer aldı. Panelde, bıçağın tarihsel gelişiminden teknolojik yeniliklere, kültürel öneminden gastronomideki yerine kadar pek çok konu tartışıldı. Ömer Pirge, markanın hikayesini aktarırken Bursa bıçakçılığının geçmişten bugüne taşıdığı değere de dikkat çekti.

Festival boyunca Pirge standı büyük ilgi gördü. Hem profesyonel şefler hem de belediye başkanı gibi özel davetliler Pirge ürünlerini yakından inceledi. Katılımcılara özel fiyatlarla sunulan bıçaklar yoğun ilgi toplarken, festivalin ilk gecesinde düzenlenen davette Pirge’ye plaket takdim edildi. Panelin ardından ise Ömer Pirge’ye çini işlemeli özel bir hatıra plaketi sunuldu.

Ömer Pirge konuşmasında, “146 yıldır Türkiye’de bıçak sektörüne öncülük ediyor, 80’den fazla ülkeye ihracat yaparak Bursa bıçağını dünyada temsil ediyoruz” dedi. Bıçağın sadece bir mutfak aracı değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurgulayan Pirge, festival ve benzeri etkinliklerin bu geleneği daha geniş kitlelere ulaştırma açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca sektörel profesyoneller, kültür elçileri ve son kullanıcılarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.