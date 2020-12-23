Pirinç türleri ithalatında gümrük vergisi indirimi

Cumhurbaşkanlığının pirinç türlerine yönelik ithalatta gümrük vergisi indirimi ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük vergisi yüzde 7,5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde yüzde 5, yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde yüzde 10 yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde yüzde 15 olarak uygulanacak.

Söz konusu gümrük vergisi indirimleri 30 Nisan 2021 tarihine kadar kadar geçerli olacak.