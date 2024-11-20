Pirinçte yaşam maliyetine baskı oluşturabilecek fiyat artışı! Japonya 18 yılın zirvesinde

Japonya'da pirincin tarladan toptancılara yönelik ortalama fiyatı, artan üretim maliyetleriyle ekimde yüzde 57 arttı.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı açıklamasına göre, 60 kilogram cilalanmamış pirincin ortalama fiyatı ekimde 23 bin 820 yene (153 dolar) çıktı. Öte yandan, ülke geneli üretim alanlarına göre fiyat artış oranları da kayda geçirildi. Hokkaido menşeli 'Nanatsuboşi' yüzde 63, Akita menşeli 'Akitakomaçi' yüzde 55, Yamagata menşeli 'Tsuyahime' yüzde 35, Niigata menşeli 'Koşihikari' yüzde 22 yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, pirincin artan fiyatları, hane halkının yaşam maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.