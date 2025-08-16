Pisti tamamlandı, terminalde sona yaklaşıldı: Yozgat Havalimanı açılışa hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu ve projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, üstyapı imalatlarının da planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, hava limanının 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını duyurdu.

Sivas’ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen vagonların teslim törenine katıldıktan sonra Yozgat’a geçen Bakan Uraloğlu, havalimanı sahasında yetkililerden teknik bilgi aldı.

Pist ve apron tamamlandı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, projede 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin tamamlandığını, geniş gövdeli uçakların da inişine uygun hale getirildiğini söyledi. Ayrıca 300 metreye 120 metrelik apron ve 265 metrelik taksi yolu bitirilerek kullanıma açıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik güvenlik ve servis yolunun da tamamlandığını belirtti.

2 milyon yolcu kapasiteli terminal

Bakan Uraloğlu, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik terminal alanı için çalışmaların hızla sürdüğünü aktararak, “Yıl sonuna kadar terminalin çatısını kapatacağız ve kış şartlarında iç mekân çalışmalarına devam edeceğiz. Toplamda 32 bin metrekare kapalı alan elde edilecek. Güç merkezlerinden güvenlik binalarına, yangın söndürme araçlarının yer alacağı tesislerden 500–600 araçlık otoparka kadar modern bir havalimanı olacak” dedi.

“Kalite açısından örnek bir proje”

Projede gelinen noktayı değerlendiren Uraloğlu, “Gerçekten kalite açısından çok iyi bir iş ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yozgat Havalimanı’nı en geç 2026 sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.