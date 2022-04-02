Piyasa 200 milyar TL'lik yeni KGF paketi bekliyor

Merve YİĞİTCAN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası İş Forumu (IBF) ile birlikte Ticaret Bakanlığı himayesinde 10-12 Haziran tarihlerinde 2’nci Türk-Arap İş Zirvesi’ni düzenleyecek. Zirvenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küreselde emtia fiyatlarındaki artışın ve arz-talep dengesizliğinin bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini kaydeden Asmalı, küresel ölçekte bir enfl asyon olduğunu, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini ve önümüzdeki hafta açıklanacak enfl asyon oranının yüzde 60’ın üzerinde olacağını aktardı. Yüksek emtia fiyatları, enerji ve akaryakıt maliyetlerinin şirketlerinin işletme sermayelerine olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Asmalı, son açıklanan 60 milyar TL’lik KGF’nin olumlu ancak yetersiz olduğuna işaret etti. Asmalı, “Edindiğimiz bilgiye göre, 60 milyar TL’lik paketin 45 milyar TL’si kullandırılmış. Bu KGF miktarının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Piyasanın beklentisi bu paket bittiğinde miktarın yükseltilmesi gerekiyor. Paket bittiğinde yeni bir paket açılacağını düşünüyoruz. KGF paketi en az 200 milyar TL civarında olmalı. Çünkü 2018 yılında açıklanan KGF paketi 200 milyar TL civarındaydı” ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı alternatif olacak

Konut ve sanayiye gelen doğalgaz zammı ile ilgili olarak konuşan Asmalı, doğalgazı devletin ciddi anlamda sübvanse ettiğini, ancak küreselde tırmanan doğalgaz fiyatları nedeniyle içeride de aşırı yüksek zamların gerçekleştiğini kaydetti. Devletin elektrik ve doğalgazdaki sübvansiyonunun 800 milyar TL’yi aştığını kaydeden Asmalı, gelecek yıl seçimlerden önce devreye girmesi beklenen Karadeniz gazının Türkiye için alternatif bir enerji potansiyeli oluşturacağına, Türkiye’nin dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türk markaları Rusya için teşvik ediyoruz

Rusya-Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyen Asmalı, savaş nedeniyle pazardan çıkan Batılı markaların olduğunun hatırlatılması üzerine, “Orada şu an açık olan bir pazar var. Rus halkının ihtiyaçları da devam ediyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların Türk müteşebbisler tarafından karşılanabileceğine inanıyoruz. Türk markaların Rusya’da yer almasını bu MÜSİAD olarak biz de teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Orta Doğu’nun sanayicilerini buluşturacağız

Zirve ile ilgili de konuşan Asmalı, 1600 sanayici, girişimci ve yatırımcıyı bir araya getirecek zirvenin yenilikçi yatırım projeksiyonlarıyla Türkiye’nin geleceğine çok önemli bir katma değer sağlayacağını belirterek, “Orta Doğu’nun sanayi temsilcilerini Gaziantep’te buluşturacağız” dedi. Türkiye sadece jeopolitik konumuyla değil, salgın dönemi boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyen lojistik altyapısıyla da hem yakın coğrafyasında hem de uzak menzillerde güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Asmalı, “Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap İş Zirvesi’ni İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyarak ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atacağız” şeklinde konuştu.

Türk ve Arap iş dünyası arasındaki ticaret potansiyelinin çok altında

Gaziantep’te gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısında konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, zirveye 800 Türk 800 de Arap olmak üzere toplam 1600 iş insanın katılacağını söylerken, zirveyi Türk – Arap iş dünyasının Davos’u haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Zirvede 1 milyar doların üzerinde kamu-özel yatırım projelerinin de tanıtılacağını aktaran Yarar, 3 gün sürecek zirve boyunca en az 3 milyar dolarlık iş birliği gerçekleştirilmesinin hedefl endiğini kaydetti. Türk ve Arap coğrafyası arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok altında kaldığını dile getiren Yarar, “Gidilecek çok yol var. 22 Arap ülkesi açısından bakıldığında 100 milyar dolar gibi karşılıklı bir işlem hacmimiz olabilir. Ancak bunun yüzde 11’i seviyesindeyiz. Gidecek daha çok yol var. Bu nedenle zirvemiz kritik bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.