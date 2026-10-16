Piyasa bozucu eylem yapanlara ödeme yok
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine göre, piyasa bozcu eylemler, bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığı yapan ya da bu faaliyetlere katıldığı SPK tarafından tespit edilenler düzenleme kapsamındaki fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme alamayacak.
Ferit PARLAK
Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, fonlardan hukuka aykırı yollarda çıkarılan varlıkların geri alınması ve oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor.
Teklife göre, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali", "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerinde düzenlenen fiillerin, Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya bu fonlarla birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilen kişi ve kurumlara, Kurulun sözü edilen tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Görevden ayrılmak, sorumluluğu kaldırmayacak…
Komisyonda kabul edilen teklifte, "Fon malvarlığından mevzuata aykırı çıkarılan değerler ve şahsi sorumluluk" başlıklı hükümle fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin kapsamı ve bu nedenle doğan zarara veya kayba yönelik sorumluluk da düzenlendi.
Buna göre, fon malvarlığından mevzuata aykırı olarak veya mevzuata şeklen uygun olsa dahi fonun menfaatine uygun gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım, satım, repo, ters repo veya benzeri işlem ve sözleşmeler yoluyla ilişkili taraflar, hakim ortaklar, yöneticiler, bunların doğrudan veya dolaylı kontrol ettikleri kişiler yahut diğer üçüncü kişiler lehine çıkarılan veya aktarılan para, sermaye piyasası aracı, mal, hak ve alacaklar ile bunların yerine geçen veya değerlendirilmesi suretiyle elde edilen değerler fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılmış değer addedilerek fon zarara veya kayba uğratılmış sayılacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Bu tutarın portföy yönetim şirketinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde, fonun zarara veya kayba uğratılmasında sorumluluğu Kurulca belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişilerle birlikte hareket ettiği tespit edilenler, şahsen sorumlu olacak.
Bu hüküm kapsamındaki kişilerin görevlerinden ayrılmış olmaları, görev yaptıkları veya yönetim ya da kontrolü ellerinde bulundurdukları dönemde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.
En yüksek ekonomik değer için özen gösterilecek
Tasfiye ile görevli kuruluşlar, yatırımcı menfaatini, ilgili varlığın piyasa koşullarını ve fon portföy yapılarını, fon varlıklarının korunmasını ve fon pay sahiplerinin ortak menfaatini gözeterek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi amacıyla gerekli özeni gösterecek.
Borsada oluşan fiyatın ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının veya tasfiyeyi geciktireceğinin Kurulca belirlendiği hallerde, tasfiye işlemlerinde geri alım, hakim ortağa satma hakkı, toptan satış ve özel işlem bildirimi yöntemleri ile geçici olarak farklı bir fiyat marjı uygulanmasına ve sermaye piyasası mevzuatı ile Borsa mevzuatında yer alan diğer yöntemlerin kullanılmasına Kurulca karar verilebilecek.
Kurul, tasfiye ile görevli kuruluşların talebi üzerine ilgili varlıkların borsa dışında satışına onay verebilecek. Bu kapsamda yapılacak satış işlemleri bakımından, Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan kısıtlamalar uygulanmayacak.
Borsada veya borsa dışında yapılacak satış yoluyla varlıkları satın alacak yatırımcıların bu işleme konu olan varlıkları belirli bir süre borsada satamayacağına ve bu varlıkların Borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlemde bulunamayacağına Kurulca karar verilebilecek.
Tasfiye malvarlığına devredilecekler
Tasfiye sürecinde tahsil edilen tutarlar, fonun yönetim ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye malvarlığına dahil edilecek.
Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tahsil edilen tutarlar ise mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), Takasbank, Borsa İstanbul AŞ (Borsa), Türkiye Bankalar Birliği, tasfiye ile görevli kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, portföy saklama kuruluşları ile diğer sermaye piyasası kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları, bu düzenlemenin uygulanması için gerekli bilgi ve belgeleri Kurula, Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) talepleri üzerine gecikmeksizin vermekle yükümlü olacak. Bu kurum ve kuruluşlar özel mevzuatlarında yer alan gizlilik ve sır saklamaya ilişkin hükümlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemeyecek.
Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilecek.
Düzenlemenin "El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hükmü kapsamında bulunmayan durumlar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.
Elkonulan malvarlığı değerleri arasında, fona doğrudan iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçları bulunması halinde bunlar, CMK'nin ilgili hükümleri uyarınca ilgili fona veya geri kazanım hesabına cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemece iade edilecek. Bu düzenleme kapsamında SPK'nin yaptığı suç duyurularına dayanak raporlar, CMK'nin ilgili hükümlerince düzenlenen suçtan elde edilen değere ilişkin rapor sayılacak. Doğrudan fona devredilemeyen ve sorumlulara ait gayrimenkul gibi diğer malvarlığı değerleri bakımından TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesine ve Bankacılık Kanunu'nda tanınan yetkileri kullanarak bu değerleri dava sonucu beklenmeksizin satmasına veya tasfiye etmesine imkan sağlanıyor.
Yargılama sonucunda müsaderesine karar verilen ve suçtan zarar gören fonun malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılı
karşılığı olduğu mahkemece belirlenen değerlerin, Hazine'ye gelir kaydedilmeksizin ilgili yatırım fonuna, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise geri kazanım hesabına aktarılmasına mahkemece karar verilecek.
Tahsil edilen tutarlar TMSF’nin malvarlığı olmayacak
Bu düzenleme kapsamında tahsil ve/veya iade edilen tutarlar ile suçla bağlantılı malvarlığı değerlerinden ilgili fona veya fon pay sahiplerine aktarılmasına karar verilen tutarlar, TMSF nezdinde her bir fon için ayrı alt hesaplarda geri kazanım hesabı olarak izlenecek. Bu tutarlar TMSF'nin kendi malvarlığından ayrı olacak.
Geri kazanım hesabında bulunan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler için kullanılabilecek, başka bir amaçla kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek ve kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.
Ödemeleri Yatırımcı Tazmin Merkezi yapacak…
Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, yapılan zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiye ile görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarılacak. Ödemeler YTM tarafından katılma payı sahipliği oranında yapılacak.
Nihai dağıtım hariç olmak üzere, dağıtım sonucunda bir fon pay sahibine yapılacak ödemenin, ödeme yöntemine ilişkin işlem ve aktarım maliyetleri dikkate alınarak SPK tarafından belirlenecek asgari ödeme tutarının altında kalması halinde, bu tutar fon pay sahibi adına izlenecek ve sonraki dağıtımlarda hak kazanılan tutarlara eklenecek, birikmiş tutarın asgari ödeme tutarına ulaşması halinde fon pay sahibine ödeme yapılacak.
Usta: Küçük yatırımcı kadar büyük yatırımcı da korunmalı
Komisyon’da söz alan İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, küçük yatırımcı kadar büyük yatırımcının da korunmasının önemli olduğunu söyledi. Usta, “Büyük yatırımcı olmak suç olmamalı. Burada büyük yatırımcı derken, suç işleyenlerden bahsetmiyoruz. Suça bulaşmış olanların hepsinin burnundan getirelim ya, yedi sülalesinin burnundan getirelim, çoluğunun çocuğunun burnundan getirelim, onları demiyorum.” dedi.
Sanayici ve ihracatçıların da çeşitli yönlendirmelerle veya zorunlu kalarak fon aldıklarına dikkat çeken Usta, “Beni birkaç sanayici aradı, ‘Ben fon falan bir şey bilmezdim. Yüksek enflasyon var ve ben ihracatçıyım, büyük bir firmayım ve nakit para bulundurmak zorundayız. Bu tutarları fonlarda değerlendirdik ve paramız battı. Ödemelerimiz var, bu nedenle şirketlerimiz batıyor. Ne olacak?’ Bu insanlar bize soruyor. Bu iş insanı, paranın üzerine yatıp, paradan para kazanabilir, bu suç değil. Şimdi bu şekilde de birçok insan var, bunlara da bir çözüm getirmemiz lazım. Bir avans mı vereceğiz, nasıl bir şey yapacağız, onu bilmiyorum ama bir çözüm de buraya gerekiyor. Yoksa ciddi olarak yani reel sektörü de etkileyecek boyutu var.” diye konuştu.
“14-15-16 Eylül'de satış verenler ne olacak?”
14-15-16 Eylül tarihlerinde satış emri vermiş, takasa girmiş, artık hissedar olmaktan çıkmış, alacaklı pozisyonuna gelmiş, tam nakdini alacağı sırada işlemleri dondurulmuş olanların durumuna da dikkat çeken Usta, “Bu durumda olanlar da diyor ki: ‘Ben artık hissedar değilim, ben alacaklıyım. Hukukun genel ilkeleri çerçevesinde alacaklılara öncelik verilir, sonra hissedarlara para verilir.’ Şimdi, bu da doğru, buradan baktığınız zaman. SPK'nin açıklaması var, bunların nasıl ödeneceğini söylüyordu. Şimdi bundan vazgeçilmiş. Bu da üzerinde durmamız gereken bir nokta.” şeklinde konuştu.
Fonlarla ilgisi olmayan hisse senetlerindeki düşüşe ve verdiği zarara da vurgu yapan Usta, “Türkiye'nin en geleneksel hisse senetlerine yatırım yapmış insanlar var. Onlar da şu anda ciddi zararda. Onları ne yapacağız? Onlara da burada bir çözüm üretecek miyiz? Ayrıca suça bulaşmışlardan zaten alacağız parayı, fazlasıyla alacağız. Ama olağanüstü yani normalin üzerinde bir kâr elde etmiş. Buradan da arkadaşlar, bu olağanüstü kârları almamız lazım.” ifadelerini kullandı.