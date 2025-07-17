Piyasa faizde 250 baz puan indirim bekliyor

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz'da gerçekleşecek toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirimle yüzde 43,5'e düşürmesini bekliyor.

Ankete göre Temmuz ayında en düşük haftalık repo faizi tahmini yüzde 42,5 seviyesinde olurken, en yüksek beklenti yüzde 46 oldu.

Gecelik borç verme faizinde beklenti yüzde 46

20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre TCMB'nin gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49 seviyesinden yüzde 46 seviyesine düşürmesi bekleniyor. Ankete katılanların en yüksek gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49 olurken en düşük ise yüzde 43 seviyesinde oldu.

Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti ise yüzde 36 seviyesinde olurken bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 35 seviyesindeydi. En düşük beklenti Nisan ayı faiz anketine göre 200 baz puan artışla yüzde 35, en yüksek beklenti ise 250 baz puan geri çekilme ile yüzde 37,5 oldu.

TCMB, haziran toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit bırakırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını da yüzde 49 oranından bırakarak değişikliğe gitmemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir sonraki para politikası kurulu toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştirecek.