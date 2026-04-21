Piyasa faizleri yükseldi, MB'den 'pas' bekleniyor

Merkez Bankası (TCMB) 22 Nisan’da faiz kararı­nı açıklayacak. Orta Do­ğu’daki savaşın getirdiği enerji fi­yatları şoku kaynaklı maliyet artış­larının etkisi altında verilecek faiz kararı öncesi ekonomistlerin ağır­lıklı tahminleri faizin sabit kalaca­ğı yönünde olsa da radikal bir ar­tış bekleyenler de var. Tahminlerin çoğu, Para Politikası Kurulu’nun beklemede kalarak politika faizi­ni yüzde 37’e sabit bırakacağı yö­nünde. TCMB’nin ağırlıklı ortala­ma fonlama maliyeti ise 6 Mart’tan bu yana yüzde 40 düzeyinde bulu­nuyor. Matriks Haber’in anketin­de 3’ü yabancı 26’sı yerli 29 ara­cı kurum ve banka tahminine yer verildi. Nisan 2026 toplantısı için tahmin veren 28 ekonomistin 16’sı haftalık repo faizinin sabit bırakı­lacağını ifade etti. Ekonomistler­den 12’si ise, bu ay faizde 300 baz puanlık artırım kararı alınaca­ğı beklentisini dile getirdi. Bu ay­ki toplantıya ilişkin politika faizi medyan tahmini yüzde 37 olurken, ortalama tahmin yaklaşık yüzde 38,25 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek beklenti yüzde 40, en dü­şük beklenti ise yüzde 37 oldu.

Yüzde 30 ve altı 12 ay sonra görülebilir

Ekonomistler, yılın kalanında­ki 5 toplantıdan 4’ünde faiz indiri­mi bekliyor. 12 katılımcının yanıt verdiği “Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusu­na ekonomistlerden 5’i beş toplan­tıda, 4’ü dört toplantıda, 1’i dört, 1’i iki ve 1’i ise üç toplantıda indiri­me gidileceği tahmininde bulun­du. 2026 yıl sonu gösterge faiz bek­lentilerinde yukarı yönlü reviz­yona gidildiği görüldü. Bir önceki anket döneminde yüzde 30 sevi­yesinde bulunan yıl sonu beklen­tisi yüzde 34’e yükseldi. 22 ekono­mistin katıldığı ankette tahmin aralığı da yüzde 28,00-31,00 ban­dından yüzde 29-37 aralığına yük­seltildi. “2026 yılında beklediği­niz faiz adımlarında yön değişikli­ği oldu mu?” sorusuna yanıt veren 9 ekonomistin 2’si “hayır” 7’si ise “evet” cevabını iletti. Merkez Ban­kası tarafından düzenlenen nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde de TCMB’nin politika faizine iliş­kin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklen­tisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi bek­lentisi ise yüzde 29,56’ya yükseldi.

Anketlerin rengi aynı

Bloomberg’in haberine göre, S&P Global Market Intelligence, Mer­kez Bankası’nın bu haftaki toplan­tısında faiz oranlarını sabit bırak­masının “daha olası” olduğu yö­nünde görüş bildirdi. S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekono­misi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, “Bankanın likiditeyi sıkılaş­tırma ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel” ifadele­rini kullandı. Bloomberg HT’nin Mart ayı TCMB faiz kararına iliş­kin anketi sonuçlandı. Ankete 17 kurum katılım sağladı. Bloomberg HT’nin faiz anketine göre de eko­nomistler 22 Nisan’daki toplantıda faizin yüzde 37 seviyesinde sabit bı­rakılmasını bekliyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekono­mist de, nisan ayında TCMB’nin po­litika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Merkez Bankası, 12 Mart 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında fai­zi beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve borçlanma fa­iz oranını da değiştirmemişti. Ocak ayında 150 baz puanlık piyasa bek­lentisinin altında bir adımla 100 baz puan indirim kararı alınmış ve faiz yüzde 38’den yüzde 37’ye in­dirilmişti. Banka, geçen yıl nisan toplantısında gerçekleştirdiği 350 baz puanlık faiz artırımı dışında, 5 toplantıda faiz indirim kararı al­mış ve toplamda faizi bin 50 baz pu­an düşürmüştü. 2025 yılı başında yüzde 4 olan haftalık repo faizi yüz­de 38’e çekilmişti. TCMB, 22 Nisan toplantısının ardından yılın kala­nında 11 Haziran 2026, 23 Temmuz 2026, 10 Eylül 2026, 22 Ekim 2026 ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde ol­mak üzere toplam 5 PPK toplantısı daha gerçekleştirecek. 2026 yılına ilişkin enflasyon raporu sunum ta­rihleri ise 14 Mayıs 2026, 13 Ağus­tos 2026 ve 12 Kasım 2026 olarak belirlendi. İlk rapor dönemindeki petrol fiyatları dikkate alındığın­da 14 Mayıs’taki raporda enerji fi­yatları kaynaklı tahminlerin revize edilmesi beklenebilir.

Jeopolitik gelişmeler izleniyor

Merkez Bankası’nın gecelik va­dede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5’te bulunuyor. TCMB’nin 12 Mart’taki Para Po­litikası Kurulu toplantı metninde, “Jeopolitik gelişmeler neticesin­de belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiş­tir. Söz konusu unsurların enf­lasyon görünümü üzerinde oluş­turabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmış­tır” ifadeleri yer aldı.

Mevduat faizi oranları yüzde 50’ye dayandı

Orta Doğu’daki savaşın getirdiği maliyet artışları enflasyon beklentilerini yukarı çekince mevduat faizleri de tırmanmaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre, 10 Nisan ile biten haftada 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 49,02 olarak ölçüldü. 28 Şubat’ta patlak veren savaş öncesi mevduat faizi yüzde 44,38 düzeyindeydi. Mevduat faizinin 10 Nisan itibarıyla yüzde 49’u aşmasıyla ekim ayı seviyelerine dönüldü. 24 Ekim haftasında 3 aya kadar olan TL mevduatın faizi yüzde 49,89 seviyesindeydi. Mevduat faizi 17 Ekim haftasında ise yüzde 50,14 düzeyinde bulunuyordu. Diğer yandan bir yıla kadar vadeli TL mevduatın faizi de 10 Nisan haftasında yüzde 46,24’e yükselirken, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduatların faizi bir önceki haftaya kıyasla bir miktar geriledi. 3 aya kadar vadeli TL ticari mevduat faizi yüzde 50,57 olurken, yine 3 aya kadar vadeli TL tasarruf mevduatı faizi yüzde 48,79’a yükseldi. Krediler tarafında ise ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 63,29’a, ticari kredi faizlerinin de yüzde 53,94’e yükseldiği görüldü. Savaş öncesi haftada ticari kredi faizleri yüzde 49 düzeyinde iken ihtiyaç kredisi faizi yüzde 56,79 seviyesindeydi.

Akçay’sız ilk toplantı

Çarşamba günkü faiz kararının ardından açıklanacak metinde ne tür mesajlar verileceği de ilgi konusu. Cevdet Akçay emekliliğe ayrıldığı için bu toplantıda Para Politikası Kurulu üyesi olarak yer almayacak. Faiz kararını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Fatma Özkul, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Gazi İshak Kara verecek. Kararla birlikte açıklanacak metindeki detayların yanında Başkan Fatih Karahan’ın 5 Mayıs’ta TBMM’de yapacağı sunum da piyasa tarafından yakından takip edilecek.