Piyasa faizleri yükseldi, MB'den 'pas' bekleniyor
TCMB Para Politikası Kurulu çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin ağırlıklı tahmini, politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ocakta 100 baz puan indirime giden TCMB, mart ayını pas geçmişti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 6 Mart’tan bu yana yüzde 40’a seyrederken mevduat faizlerindeki yükseliş dikkat çekiyor.
Merkez Bankası (TCMB) 22 Nisan’da faiz kararını açıklayacak. Orta Doğu’daki savaşın getirdiği enerji fiyatları şoku kaynaklı maliyet artışlarının etkisi altında verilecek faiz kararı öncesi ekonomistlerin ağırlıklı tahminleri faizin sabit kalacağı yönünde olsa da radikal bir artış bekleyenler de var. Tahminlerin çoğu, Para Politikası Kurulu’nun beklemede kalarak politika faizini yüzde 37’e sabit bırakacağı yönünde. TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise 6 Mart’tan bu yana yüzde 40 düzeyinde bulunuyor. Matriks Haber’in anketinde 3’ü yabancı 26’sı yerli 29 aracı kurum ve banka tahminine yer verildi. Nisan 2026 toplantısı için tahmin veren 28 ekonomistin 16’sı haftalık repo faizinin sabit bırakılacağını ifade etti. Ekonomistlerden 12’si ise, bu ay faizde 300 baz puanlık artırım kararı alınacağı beklentisini dile getirdi. Bu ayki toplantıya ilişkin politika faizi medyan tahmini yüzde 37 olurken, ortalama tahmin yaklaşık yüzde 38,25 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek beklenti yüzde 40, en düşük beklenti ise yüzde 37 oldu.
Yüzde 30 ve altı 12 ay sonra görülebilir
Ekonomistler, yılın kalanındaki 5 toplantıdan 4’ünde faiz indirimi bekliyor. 12 katılımcının yanıt verdiği “Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna ekonomistlerden 5’i beş toplantıda, 4’ü dört toplantıda, 1’i dört, 1’i iki ve 1’i ise üç toplantıda indirime gidileceği tahmininde bulundu. 2026 yıl sonu gösterge faiz beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği görüldü. Bir önceki anket döneminde yüzde 30 seviyesinde bulunan yıl sonu beklentisi yüzde 34’e yükseldi. 22 ekonomistin katıldığı ankette tahmin aralığı da yüzde 28,00-31,00 bandından yüzde 29-37 aralığına yükseltildi. “2026 yılında beklediğiniz faiz adımlarında yön değişikliği oldu mu?” sorusuna yanıt veren 9 ekonomistin 2’si “hayır” 7’si ise “evet” cevabını iletti. Merkez Bankası tarafından düzenlenen nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde de TCMB’nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56’ya yükseldi.
Anketlerin rengi aynı
Bloomberg’in haberine göre, S&P Global Market Intelligence, Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasının “daha olası” olduğu yönünde görüş bildirdi. S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, “Bankanın likiditeyi sıkılaştırma ve faiz dışı diğer önlemlere devam etmesi muhtemel” ifadelerini kullandı. Bloomberg HT’nin Mart ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 17 kurum katılım sağladı. Bloomberg HT’nin faiz anketine göre de ekonomistler 22 Nisan’daki toplantıda faizin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist de, nisan ayında TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Merkez Bankası, 12 Mart 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında faizi beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranını da değiştirmemişti. Ocak ayında 150 baz puanlık piyasa beklentisinin altında bir adımla 100 baz puan indirim kararı alınmış ve faiz yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmişti. Banka, geçen yıl nisan toplantısında gerçekleştirdiği 350 baz puanlık faiz artırımı dışında, 5 toplantıda faiz indirim kararı almış ve toplamda faizi bin 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı başında yüzde 4 olan haftalık repo faizi yüzde 38’e çekilmişti. TCMB, 22 Nisan toplantısının ardından yılın kalanında 11 Haziran 2026, 23 Temmuz 2026, 10 Eylül 2026, 22 Ekim 2026 ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 PPK toplantısı daha gerçekleştirecek. 2026 yılına ilişkin enflasyon raporu sunum tarihleri ise 14 Mayıs 2026, 13 Ağustos 2026 ve 12 Kasım 2026 olarak belirlendi. İlk rapor dönemindeki petrol fiyatları dikkate alındığında 14 Mayıs’taki raporda enerji fiyatları kaynaklı tahminlerin revize edilmesi beklenebilir.
Jeopolitik gelişmeler izleniyor
Merkez Bankası’nın gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5’te bulunuyor. TCMB’nin 12 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantı metninde, “Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır” ifadeleri yer aldı.
Mevduat faizi oranları yüzde 50’ye dayandı
Orta Doğu’daki savaşın getirdiği maliyet artışları enflasyon beklentilerini yukarı çekince mevduat faizleri de tırmanmaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre, 10 Nisan ile biten haftada 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 49,02 olarak ölçüldü. 28 Şubat’ta patlak veren savaş öncesi mevduat faizi yüzde 44,38 düzeyindeydi. Mevduat faizinin 10 Nisan itibarıyla yüzde 49’u aşmasıyla ekim ayı seviyelerine dönüldü. 24 Ekim haftasında 3 aya kadar olan TL mevduatın faizi yüzde 49,89 seviyesindeydi. Mevduat faizi 17 Ekim haftasında ise yüzde 50,14 düzeyinde bulunuyordu. Diğer yandan bir yıla kadar vadeli TL mevduatın faizi de 10 Nisan haftasında yüzde 46,24’e yükselirken, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduatların faizi bir önceki haftaya kıyasla bir miktar geriledi. 3 aya kadar vadeli TL ticari mevduat faizi yüzde 50,57 olurken, yine 3 aya kadar vadeli TL tasarruf mevduatı faizi yüzde 48,79’a yükseldi. Krediler tarafında ise ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 63,29’a, ticari kredi faizlerinin de yüzde 53,94’e yükseldiği görüldü. Savaş öncesi haftada ticari kredi faizleri yüzde 49 düzeyinde iken ihtiyaç kredisi faizi yüzde 56,79 seviyesindeydi.
Akçay’sız ilk toplantı
Çarşamba günkü faiz kararının ardından açıklanacak metinde ne tür mesajlar verileceği de ilgi konusu. Cevdet Akçay emekliliğe ayrıldığı için bu toplantıda Para Politikası Kurulu üyesi olarak yer almayacak. Faiz kararını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Fatma Özkul, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Gazi İshak Kara verecek. Kararla birlikte açıklanacak metindeki detayların yanında Başkan Fatih Karahan’ın 5 Mayıs’ta TBMM’de yapacağı sunum da piyasa tarafından yakından takip edilecek.