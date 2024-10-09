Piyasa fiyatlamaya başladı! Milton Kasırgası küresel sigorta sektörünü çok büyük zarara uğratacak

Milton Kasırgası'nın, Çarşamba gecesi veya Perşembe sabahı Florida Körfez Kıyısı'na ulaşması bekleniyor. Kategori 5 seviyesindeki kasırga, özellikle kıyı bölgelerinde büyük bir tehdit oluştururken, bir milyondan fazla kişi tahliye emri altında.

Kanada merkezli küresel yatırım bankası RBC Capital Markets, Milton Kasırgası'nın sigorta sektörü için 60 milyar dolarlık bir maliyete yol açabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, 2022 yılında Florida'yı vuran Ian Kasırgası'nın sigorta sektörüne verdiği zararlarla paralel olarak değerlendiriliyor. RBC analistleri, "Piyasa, Ian Kasırgası'nın 2022'deki 60 milyar dolarlık sektör kaybına benzer bir etkiyi fiyatlıyor gibi görünüyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Sigorta sektöründeki bu potansiyel kayıp, küresel reasürans piyasasında 2025 yılı itibarıyla fiyat artışlarına neden olabilir. RBC analistlerine göre, kasırganın sigorta sektöründe yaratacağı zarar "çok yönetilebilir" seviyelerde kalabilir, ancak bazı sigorta şirketlerinin hisselerinde dalgalanmalar yaşanabilir.

Swiss Re Enstitüsü'ne göre, Ian Kasırgası, 2005 yılında yaşanan Katrina Kasırgası'nın ardından, bir kasırgadan kaynaklanan en büyük ikinci sigortalı kayba neden olmuştu. Milton Kasırgası'nın da benzer bir yıkıcılık seviyesinde olması bekleniyor.

Milton rotasında kalırsa 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak

Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirterek bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.