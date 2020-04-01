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Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde değişiklik

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre, denetimlerde sorumluluk üreticiye ait olacak. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise yetkili temsilci veya ithalatçı muhatap alınacak.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde değişiklik
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ANKARA

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 12 Haziran 2014 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelikte eski hükümlerin büyük çoğunluğu korundu.

Buna göre, denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, dağıtıcının teknik düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere, üreticiye ait olacak. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise yetkili temsilci veya ithalatçı muhatap alınacak.

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