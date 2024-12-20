Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık sonuçları geldi: Faiz, dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin aralık ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Aralık 2024'e yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Enflasyon beklentisinde son durum

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlenmişti.

TCMB'nin yılın son enflasyon raporunda yıl sonu beklentisi yüzde 44 seviyesine yükseltilmişti.

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 oldu.

Faiz ne olur?

Piyasa katılımcıları anketinde aralık ayında 1,5 puanlık faiz indirimi beklentisi de öne çıktı.

Buna göre; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.

Üç ay sonrasına ilişkin faiz beklentisi ise yüzde 43,50 olarak kaydedildi.

Dolar yıl sonu kaç lira olur?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 43,23 TL olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde 12 ay sonrasına ilişkin dolar beklentisi 42,75 TL'ydi

Piyasa katılımcılarının 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi.