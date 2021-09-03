Piyasa, Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklemiyor

Ağustos enflasyonunun yüzde 19,25'e yükselerek, politika faizini aşmasıyla Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki faiz toplantı daha da kritik bir hal aldı. Piyasada ise Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna işaret ederek, politika faizini yüzde 19'da tutacağı görüşü ağırlık kazanmış durumda.

Bu arada İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Societe Generale analisti Phoenix Kalen, "Enflasyon baskıları artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimleri için siyasi baskı yapmaya devam etmesiyle, Türk finans piyasalarındaki gerilimler artacak. Bu haftanın başlarında TCMB, politika faizlerini hem manşet enflasyonun hem de enflasyon beklentilerinin üzerinde tutacağına dair piyasaya verdiği önceki sözünden vazgeçti. Dolar/TL'nin yıl sonuna kadar 9.15'e ulaşmasını ve politika faizlerinin yıl sonuna kadar yüzde 19'da sabit kalmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi ise "Bankanın faiz artırımı seçeneğini kullanmayacağını düşündüğümüzden, gıda dışı ve çekirdek enflasyondaki daha olumlu görünümü öne çıkartacağını ve gıda fiyatlarındaki artışın geçici olacağı söylemine sarılacağını düşünüyoruz" dedi.

TCMB'nin 1 Eylül'de gerçekleşen yatırımcı toplantısı sunumunda gıda dışı enflasyonun ılımlı seyrine vurgu yaptığını ve bunun faiz indirimine hazırlık olarak algılandığını vurgulayan Bürümcekçi, "Enflasyon görünümünün bu yıl bankaya faiz indirimi için imkan vermeyeceğini düşündüğümüzden Eylül ve takip eden toplantılarda faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak, 23 Eylül'deki PPK toplantısında söz konusu mesaj cümleleri değiştirilirse, bankanın Ekim'den itibaren ölçülü faiz indirimlerine başlayacağı algısının güçlenebileceğini de öngörmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Enflasyon üzerinde faiz taahhüdü artık yok

TCMB, 1 Eylül'deki son yatırımcı toplantısında PPK'da yer alan ve yatırımcı toplantılarında da istisnasız tekrar edilen beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı tahhahhütünü tekrar etmedi.

Bu tahhahhütün tekrar edilmemiş olması enflasyonun politika faizini aşması halinde TCMB'nin faiz artışı tepkisi vermeyeceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bu değişimin etkisi faiz artışı olmayacağı ile sınırlı da değildi.

Reuters'ın sekiz katılımcıdan aldığı bilgilere göre yerli ve yabancı yatırımcılara yapılan iki toplantıda da TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası uygulanacağına dair mesajı da tekrar etmedi.

Her iki mesajın de tekrar edilmemesi önümüzdeki dönem faiz indirimlerine hazırlık olarak da yorumlandı. Yine de mevcut enflasyon göstergeleri bankacılara göre bir faiz indirimine yer sağlamıyor. Ve bu zıt tutum TL'de baskı yaratıyor. TCMB ise bu durumu düşüş gösteren çekirdek enflasyon göstergelerine yönelerek açıklamaya çalışıyor.

Dolarda yükseliş sınırlı kaldı

Dolar/TL, enflasyon verisi öncesi işlem gördüğü 8,31'den 8,3475'e kadar yükseldi. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması sonrasında 8,29'lara kadar gerileyen dolar, 8,30 seviyelerinde denge buldu.