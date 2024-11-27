Piyasada 'sahte dolar' patlaması! Döviz büroları bazı banknotlarda alım ve satışı durdurdu

Dolar/TL kuru yükselişinin sürdürürken, piyasalarda 'sahte dolar' patlaması yaşanıyor. Yurt dışında basıldığı belirlenen 50 ve 100 dolarlık banknotlar banka ve döviz bürolarını alarma geçirdi. Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar, para sayma makinelerinden de geçiyor.

Döviz büroları alım-satımı durdurdu

Habertürk'ün haberine göre tahminlere göre şu anda piyasada 600 milyon dolar tutarında sahte dolar var. Döviz büroları ise önlem olarak 50 ve 100 doları kabul etmiyor.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver ise sahte dolarların yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden geçtiğini belirtiyor.

10 gün içinde gücelleme gelecek

Ünver, mağduriyet yaşanmaması için döviz bürolarının 50 ve 100 dolar alım-satımını bir müddet durdurduğunu belirtirken, 10 gün içinde para sayma makinalarına yazılım güncellemesi geleceğini belirtti.

Gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız

Bire bir kopya olan sahte doları gerçeğinden ayrımanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Ünver, "Piyasada neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikten bahsediyoruz. Çünkü cihazlardan geçiyor, ATM'lerden, banka para sayma makinelerinden geçiyor" dedi. Sahte ve gerçek dolar arasındaki küçük farkların sadece uzman isimlerce detaylı inceleme sonrası anlaşılabileceğini belirtti.

Sahte dolarlar Ortadoğu'dan geliyor

Sahte banknotların Ortadoğu, Asya, Balkan ve İran üzerinden geldiği düşünülüyor.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Ünver, banka ve yetkili müesseseler haricinde döviz alım satımı yapmamaları konusunda uyarıyor.