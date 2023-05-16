Piyasalar 2. turu beğenmedi, gözler Ankara'ya çevrildi

Birol BOZKURT

Piyasalar tarihi seçimin sonrasındaki ilk işlem gününe oldukça hareketli başladı. Dolar/TL’de sınırlı yukarı yönlü bir tepki olurken borsa tarafında volatilite arttı. Geçen hafta 500’ün altına gerileyen Türkiye’nin risk priminde (CDS) ise sıçrama yaşandı.

100 baz puandan fazla artan CDS’ler tekrar 600’ün üzerine çıkarak 6 ayın zirvesine çıktı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz piyasa uzmanları seçimlerden sonra dolarda bir sıçrama beklerken borsa tarafında yabancı satışlarının artabileceğini söylüyor. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

BIST 100 endeksi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından açılışta yüzde 6.4 gerileyerek 4.489 puana indi. Kapanışta ise BIST 100 endeksiyüzde 6,14 değer kaybederek günü 4.501 puandan tamamladı. Borsa bir önceki kapanışa göre 294,40 puan azalırken , toplam işlem hacmi 55,5 milyar TL oldu.

Piyasaları hareketli bir süreç bekliyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından seçimlerin ilk turda biteceği beklentisiyle geçen hafta sert yükselişlerin yaşandığı Borsa İstanbul’da seçimlerin 2’nci tura kalması belirsizliği artıyor. Uzmanlar, bu iki hafta sürecek olan sürecin yeni belirsizlik anlamına geldiğini söylüyor.

Ayrıca özellikle hisse senetlerinde volatilite olabileceğine dikkat çekiyor. Kur tarafında ise görece daha sakin bir seyir gözlendiğini söylemek mümkün. Konuyla ilgili görüştüğümüz bir bankacı, geçen hafta piyasalarda döviz talebinin çok yüksek olduğunu ve neredeyse bir aylık cari açık kadar yani 4 milyar doların TCMB tarafından satıldığını hesapladıklarını anlatarak, “Dolayısıyla döviz tarafında şirketler kesiminde çok büyük bir talep beklemiyoruz.

Sonuçta o talepte Millet İttifakı'nın kazanacağı ve kurun seçim sonrası yükseleceği beklentisinin satın alınması da vardı. Fakat kimin geleceğinden bağımsız seçimin sonuçlanması ile mutlaka bir politika değişikliği olması şart görünüyor. Merkez Bankası’nın döviz tarafında piyasayı artık altın satarak dengelemeye çalıştığını görüyoruz” dedi.

Hisseler seçim etkisi ile sert düştü

Görüşlerine başvurduğumuz bir piyasa uzmanı ise “Son beş günde borsa yüzde 8, bankalar yüzde 25, holdingler ise yüzde 10 prim yaptı. Piyasa ilk turda seçimin tamamlanacağını düşünüyordu. Geldiğimiz noktada 9 iş günü daha belirsizlik devam edecek” dedi.

Aynı piyasa uzmanı, “Piyasanın gözü kulağı Ankara’da olacak” yorumunu da yaparak şöyle devam etti: “Dolayısıyla geçen haftanın primi önce bir eriyecek. Türk şirketler sağlamdır. Bu dönemde sanayi, holding, ihracat, turizm ve en önemlisi hikayesi olan şirketler her zaman ön plana çıkar. Varlık fonu şirketlerinde bazı kamu bankalarını alıcı görüyoruz.”

Türk Lirası’nda baskı oluşabilir

İki hafta daha belirsizlik beklentisinin TL üzerinde baskı oluşturabileceğini söyleyen Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Bununla beraber, halen lirayı savunmak için devlet bankaları öncülüğünde yapılan satışlar ve arka kapı müdahaleleri spot ekranlara bakmayı biraz gereksiz hale getiriyor. Bu süreçte, aynı seçim öncesindeki iki haftada olduğu gibi sokak marjı gerçek durumu ortaya koyabilir.

İlk turda bitecek varsayımı ile borsada alım yapanlar da satış yapabilirler. Dolayısıyla iki haftalık süreç piyasalar açısından biraz zorlu geçebilir” diye konuştu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ikinci tura kalmış gibi görünen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından keskin yükselerek altı ayın zirvesine tırmandı.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS, cuma gününe kıyasla 105 baz puan artışla 603 baz puana kadar yükseldi. S&P Global Market Intelligence bunun, 2022 Kasım ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti. Türkiye’nin CDS'i geçtiğimiz hafta, 5 ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.

TL’nin yönünü faiz politikası belirleyecek

Seçimlerin ikinci tura kalmasına özellikle bankacılık hisselerinde sert satış tepkisi verdiğini söyleyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Geçen hafta içerisinde Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle, ilk turda seçimlerin sonuçlanabileceği yönünde beklentiler oluşmuştu. Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerine çıkamaması, önümüzdeki 2 haftada yine piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenebileceğini işaret etmektedir.

Seçimlerin 28 Mayıs’ta nihai sonuçlanmasının ardından iktidara gelecek hükümetin ekonomi konusunda atacağı adımlar sonraki dönemde borsanın yönüyle ilgili de bize fikir verecek. Özellikle yabancı yatırımcı payının düşük olduğu borsada, yerli yatırımcı bazlı satış baskısının ağır basabileceği fakat haber ve mesajlar bazında aşağı yukarı yönlü hareketler bekliyoruz.

Mali yapısı kuvvetli, pazar pozisyonu güçlü şirketlere odaklanıp hisse senedinde çok seçici bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Doların ise yönünü, daha çok izlenecek para politikaları, faiz politikaları belirleyecektir. TL’nin genel olarak değer kaybetme olasılığı yüksek seyretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Moody's'ten seçim değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki seçimlere ilişkin yayımladığı değerlendirmede yeni Erdoğan döneminin 'ortodoks dışı çizginin devamı' olacağını belirtti.

Moody’s seçimlerin ardından yayımladığı değerlendirmesinde yeni bir Erdoğan döneminin mevcut ortodoks dışı ve sürdürülemez politikaların, çok yüksek enflasyonla birlikte makroihtiyati tedbirlerin ve ağır kur baskılarının devamına işaret edebileceğini belirtti. Notta Kemal Kılıçdaroğlu zaferinin ortodoks politikalara dönüş ihtimalini artıracağı ve etkin bir şekilde bu politikaların uygulanması durumunda bunun kredi notuna uzun vadede pozitif etkisi olabileceği belirtildi.

Piyasaların en istemediği senaryo gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta 500’ün altına gerileyen CDS’lerin 600’lerin üstüne gittiğine dikkat çeken İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Seçimlerdeki belirsizliğin bu yukarı yönlü harekette etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonomi politikalarında normalleşme adımları görmezsek CDS’lerde yukarı gidişin devamını görebiliriz. Dolar/TL çok uzun zamandır baskı altında tutuluyor. Bu seçimden sonraki beklentimiz kurun biraz daha yukarı gitmesi yönündeydi.

Önümüzdeki iki haftalık süreçte sınırlı bir yukarı gidiş görebiliriz. Ancak seçimden sonra ben hızlı bir hareket bekliyorum. Merkez Bankası rezerv erittiğini biliyoruz, doğalgaz ödemelerinin ertelendiğini ve kamu bankaları aracılığıyla bir baskı kurulduğunu görüyoruz. Seçimlerden sonra dolarda yüzde 10- 15 civarında bir sıçrama olabilir. Hisse tarafında ise gelen düzeltmenin yabancılardan kaynaklandığını söyleyebilirim.

Geçen hafta yabancıların alım yaptığı BİMAŞ, Koç Holding ve dört büyük banka hisselerinin tabandan işlem gördüğüne şahitlik ediyoruz. Seçimlere yönelik piyasaların en istemediği senaryo gerçekleşti diyebiliriz. Borsanın 4 binler seviyesine doğru bir düşüşün olabileceğini ancak uzun vadede enflasyonist ortamın devamıyla birlikte yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.