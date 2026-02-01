Piyasalar ABD verisine, Türkiye enflasyona kilitlendi

ABD'deki hükümetin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan hafta, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.

ABD'de hükümetin kapanma riskleri ise henüz tam olarak giderilmedi. ABD'deki haber akışına göre Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 harcama yasasından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanıyla ilgili 6. bir yasayı paketten çıkardı.

İkinci kapanma fiyatlama dengesini bozar

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşamasının piyasalarda fiyatlama dengesini bozabileceğini, ayrıca bu durumun ileriye dönük beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi. Trump, Warsh'ın tarihin en iyi Fed başkanlarından biri olacağını savunurken, Warsh faiz indirimlerine açık ancak agresif adımlardan kaçınan temkinli bir isim olarak görülüyor. Warsh, faizleri düşürme yönünde net bir taahhüt vermedi, Trump ise faiz indirimi istediğini vurguladı. Piyasalar, gelecek hafta açıklanacak ADP istihdam verisi, hizmet PMI ve cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izleyecek.

Altın ve gümüşte sert hareketler

Altın ve gümüşte geçen hafta sert fiyat hareketleri göze çarparken, altının ons fiyatı 5 bin 598 dolara çıkarak rekor tazelemesi sonrasında buradan gelen satışlarla haftayı yüzde 2,8 azalarak 4 bin 841 dolardan tamamladı. Altındaki benzer hareketler gümüşte de yaşandı. 121 dolara yükselerek tarihi zirvesini yukarı taşıyan gümüşün onsu, yüzde 19,1 azalışla 82,9 dolardan tamamladı.

Avrupa'da gözler AMB ve BoE kararlarında

Avrupa borsaları da geçen haftayı karışık bir görünümle tamamlarken, gelecek hafta AMB ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararları piyasaların ana gündemini oluşturacak. ÜFE ve PMI verilerinin merkez bankalarının yol haritası açısından belirleyici olması bekleniyor.

ABD ile ticaret gerilimleri ve Trump'ın tarife tehditleri izlenirken, AB-Hindistan ticaret anlaşmasına rağmen şirket kârlılıklarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor. Mevcut veriler ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret ederken, AMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Asya tarafında ise Japonya ve Çin’de açıklanacak PMI verileri ile Japonya hane halkı harcamaları yakından takip edilecek.

Enflasyon bekleniyor

Yurt içinde ise Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tarihinin en iyi haftalarından birini geride bıraktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e yükseltmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,51 artışla 13.838,39 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 13.906,51 puana taşıdı.

Hafta içinde toplam işlem hacmi ise 302,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Dolar/TL haftayı yüzde 0,3 artışla 43,4948'den tamamladı.

Gelecek hafta pazartesi, imalat sanayi PMI, salı enflasyon, çarşamba TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek. Bloomberg HT'nin 16 kurumla gerçekleştirdiği ankete göre, Ocak ayında enflasyonun aylık yüzde 4,28 artış göstererek yıllık bazda yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda ise yüzde 30,89 artış kaydetmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak ayı enflasyon rakamlarının da 3 Şubat 2026 Salı günü belli olması bekleniyor.