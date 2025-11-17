Piyasalar, ABD'deki veri belirsizliği ile yön arayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin ye­niden açılmasına yönelik ge­çici bütçe tasarısını imza­lamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Hükümet kapanmasının sona ermesi piyasalarda olumlu karşıla­nırken gözler bu süreçte er­telenen makroekonomik ve­rilere çevrildi. Veri akışında­ki aksaklıklar enflasyon ve istihdama ilişkin risk algısı­nı artırarak ekonomik görü­nüme dair tahminleri zorlaş­tırırken bu ortamda Fed’in "bekle-gör" tutumuna yöne­lebileceği beklentileri güç­lendi. Analistler ise açıklana­cak verilere ilişkin soru işa­retlerine dikkati çekerek, veri toplamadaki boşluklar nede­niyle raporların eksik ya da güvenilirliğinin düşük olabi­leceğinden endişe edildiğini belirtti. Bu noktada piyasala­rın nasıl yön bulacağı merak konusu.

Değerli metallerde faiz beklentileri etkili oldu

Değerli metaller, tamam­lanan haftada Fed'in aralıkta faiz indireceği beklentilerini güçlendirmesiyle paladyum hariç pozitif bir seyir izlese de ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları sonrasın­da kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Altının ons fiyatı da tamamlanan haftada son iki haftanın zirvesi olan 4 bin 245 dolar seviyesine yükseldikten sonra Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıf­lamasıyla haftayı 4 bin 85 do­lardan tamamladı. Analist­ler, altının dolar endeksinin zayıflaması ve Fed’in faiz in­dirimine yönelik beklentiler­le güçlü bir performans ser­gilediğini ancak ABD hükü­metinin yeniden açılması ve Fed'in agresif indirimlere git­meyebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdiğini kay­detti. Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket eder­ken arz sıkıntısı endişeleri­ne ilişkin haber akışı gümü­şü pozitif yönde destekleyen bir diğer unsur oldu. Değerli metallerde, ons bazında fiyat­lar, gümüşte yüzde 4,6, altın­da yüzde 2, paladyumda yüzde 1,8 değer kazanırken, platinde yüzde 0,1 değer kaybetti.

Petrolde jeopolitik gerginlik

ABD'deki ham petrol stok­larındaki artış, küresel arzın mevcut yakıt talebini fazla­sıyla karşıladığı yönündeki endişeleri güçlendirirken je­opolitik gerginliklerin arz sı­kıntısına yol açabileceği bek­lentileri fiyatlamalar üzerin­de etkili oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı küresel enerji arzına ilişkin belirsizlikleri artırma­ya devam ediyor.