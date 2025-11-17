Piyasalar, ABD'deki veri belirsizliği ile yön arayacak
Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, tarifelerin yarattığı olumsuzluklara ilişkin gelişmeler ve arz-talep endişeleri ana belirleyici unsur olarak öne çıkarken Fed'in faiz indirimine yönelik haber akışları da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Hükümet kapanmasının sona ermesi piyasalarda olumlu karşılanırken gözler bu süreçte ertelenen makroekonomik verilere çevrildi. Veri akışındaki aksaklıklar enflasyon ve istihdama ilişkin risk algısını artırarak ekonomik görünüme dair tahminleri zorlaştırırken bu ortamda Fed’in "bekle-gör" tutumuna yönelebileceği beklentileri güçlendi. Analistler ise açıklanacak verilere ilişkin soru işaretlerine dikkati çekerek, veri toplamadaki boşluklar nedeniyle raporların eksik ya da güvenilirliğinin düşük olabileceğinden endişe edildiğini belirtti. Bu noktada piyasaların nasıl yön bulacağı merak konusu.
Değerli metallerde faiz beklentileri etkili oldu
Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in aralıkta faiz indireceği beklentilerini güçlendirmesiyle paladyum hariç pozitif bir seyir izlese de ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları sonrasında kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Altının ons fiyatı da tamamlanan haftada son iki haftanın zirvesi olan 4 bin 245 dolar seviyesine yükseldikten sonra Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla haftayı 4 bin 85 dolardan tamamladı. Analistler, altının dolar endeksinin zayıflaması ve Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerle güçlü bir performans sergilediğini ancak ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed'in agresif indirimlere gitmeyebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdiğini kaydetti. Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket ederken arz sıkıntısı endişelerine ilişkin haber akışı gümüşü pozitif yönde destekleyen bir diğer unsur oldu. Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 4,6, altında yüzde 2, paladyumda yüzde 1,8 değer kazanırken, platinde yüzde 0,1 değer kaybetti.
Petrolde jeopolitik gerginlik
ABD'deki ham petrol stoklarındaki artış, küresel arzın mevcut yakıt talebini fazlasıyla karşıladığı yönündeki endişeleri güçlendirirken jeopolitik gerginliklerin arz sıkıntısına yol açabileceği beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı küresel enerji arzına ilişkin belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.