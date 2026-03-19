Piyasalar alarmda: Milyarlarca dolarlık gelir kayıpları yaşanabilir

Orta Doğu'daki dev enerji tesislerinin hedef alınması, bu tesislerden elde edilen ham maddelere bağımlı sektörlerde tedarik endişelerini artırdı. Baskılı devre kartlarından yarı iletken üretimine kadar geniş bir alanda üreticiler belirsizlikle boğuşurken artan endişeler hisselere düşüş olarak yansıdı.

Güney Kore'nin bellek devleri SK Hynix ve Samsung Electronics sırasıyla yüzde 2,23 ve yüzde 1,8 değer kaybetti. Seoul Semiconductor hisseleri ise yüzde 2,53 düştü. Japonya'nın Advantest'i Tokyo Electron yüzde 4′ün üzerinde düşüş yaşarken, Tayvanlı TSMC yüzde 1,99 değer kaybetti.

Çin'in ‘yapay zeka kaplanları' olarak bilinen MiniMax ve Knowledge Atlas Technology (Zhipu) hisseleri de sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 8 oranında değer kaybetti. Alibaba'nın Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri yüzde 3,34 oranında düşüş yaşarken, Tencent yüzde 6 oranında düşüş gösterdi.

Yarı iletkenlerde dolaylı risk büyüyor

Analistler, piyasa hareketlerininOrta Doğu'daki çatışma ve yükselen petrol fiyatlarından kaynaklandığını söylerken, makro risklerin şirketlerin temel göstergelerinden daha ağır bastığına dikkat çekti. Endişenin ilk olarak yüksek petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi üzerine yoğunlaştığını belirten analistler, esas tehdidin yarı iletken tedarik zincirinde dolaylı etkilerle ortaya çıkacağını ifade ediyor.

Milyarlarca dolarlık gelir kayıpları yaşanabilir

Katar'daki dev LNG tesisinin vurulması özellikle yarı iletken ve sağlık sektörleri için kritik öneme sahip helyum tedarikini de riske attı. Analistlere göre, alternatif kaynakların sınırlı olması nedeniyle bu durum yarı iletken tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabilir. Üretim yeniden başlasa bile lojistik sorunlar nedeniyle toparlanmanın zaman alacağı, bu süreçte hem elektronik hem de petrokimya sektörlerinde gecikmeler ve milyarlarca dolarlık gelir kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor.