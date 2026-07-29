Piyasalar BoJ'dan gelecek mesajı bekliyor

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Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) cuma günü açıklayacağı faiz kararında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak piyasalara göre toplantının en kritik kısmı faiz kararı değil, bankanın gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar olacak.

Japonya, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerden kaynaklanan enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Dolar/yen paritesinin 163,98 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması da Japon ekonomi yönetiminin kura müdahale edebileceğine dair beklentileri artırdı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında politika faizinde artırıma giden BoJ'un temmuz ayını ise pas geçmesi bekleniyor. Buna karşın bankanın ileriye dönük politikalarına yönelik şahin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Enflasyon baskısı sürüyor

Ülkede haziranda yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşse de önceki aya göre yükseliş gösterdi. Ayrıca yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkede çekirdek enflasyon haziranda yüzde 1,6 olarak gerçekleşti ve mayıs verisine göre hızlandı.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını belirterek, mali sıkılıktan çıkacaklarını söyledi.

"Ekim ayında yeni faiz artışı gelebilir"

Capital Economics Asya Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, BoJ'un enflasyon risklerini yakından izlemeyi sürdüreceğini belirterek, bankanın ekim ayında yeniden faiz artırabileceğini söyledi.

Thieliant, politika faizinin 2027 yılı sonuna kadar yüzde 2 seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Piyasalar karar metnine odaklandı

Pepperstone Piyasa Stratejisti Ahmad Assiri de yatırımcıların faiz kararından çok BoJ'un kullanacağı dile odaklandığını belirtti.

Assiri'ye göre banka, ücret artışları, fiyat baskıları ve zayıf yen nedeniyle ekonomik görünümünü yukarı yönlü revize edebilir. Böyle bir mesaj, yıl içinde yeni bir faiz artışı beklentisini güçlendirebilir.

Yüzde 96 ihtimalle faiz değişmeyecek

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz ise vadeli işlemlerin BoJ'un faizleri sabit bırakmasına yüzde 96 olasılık verdiğini belirtti.

Kaymaz, faizlerin sabit tutulmasının sıkılaşma sürecinin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini vurgulayarak, enflasyonun beklentilere paralel seyretmesi halinde yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Uzmanlara göre bu toplantıda açıklanacak mesajlar, yalnızca Japon yeni ve tahvil piyasaları için değil, küresel piyasalardaki risk iştahı açısından da önemli ipuçları verecek.