Piyasalar dalgalı, endişeler dindirilmek isteniyor: Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, piyasalardaki dalgalanmaların ardından uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle bir araya geleceği öğrenildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, toplantı bugün Londra saatiyle 13.00’te (TSİ 16:00) gerçekleşecek.

Basın Duyurusu- 25 Mart 2025 pic.twitter.com/9aAMSx0k9W — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 25, 2025

Bakanlıktan resmi açıklama geldi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama ile toplantı doğrulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da küresel yatırımcılarla bir araya geleceği öğrenildi. Duyuruya göre toplantı, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek.

Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılması bekleniyor.

Toplantı Türkiye'nin ekonomi politikaları ve piyasa beklentileri hakkında küresel yatırımcılara kapsamlı bir bilgi aktarımı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye’de piyasalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta Çarşamba günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının ardından düşüşe geçmişti.

Bu gelişmenin ardından Türk lirası ve hisse senetleri sert düşüş yaşarken, acil önlemler almak zorunda kalmıştı.

Merkez Bankası, piyasaları desteklemek amacıyla faiz artışına giderken, yetkililer hisse senetlerinde açığa satışı yasaklayan önlemlere başvurmuştu.