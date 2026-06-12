Piyasalar Fed'e odaklandı: Faiz sabit mi kalacak, artış mı gelecek?

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ABD'de enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 4'ün üzerine çıkması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un ilk FOMC toplantısı öncesinde beklentileri artırdı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle oluşan tablo, para politikasında daha sıkı duruş ihtimalini gündeme getirirken Warsh'un hem faiz indirimi baskıları hem de enflasyonla mücadele arasında denge kurması bekleniyor.

Piyasalar ise 16-17 Haziran'daki toplantıdan çıkacak mesajlara odaklandı.

Artan enerji maliyetleri enflasyonu körüklüyor

ABD Çalışma Bakanlığının bu hafta açıkladığı veriler, ülkede enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Buna göre ABD'de TÜFE mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 artarken yıllık bazda Nisan 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde açıklanan veriler, yıllık enflasyonun bankanın yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık iki katına çıktığını ortaya koydu. Enerji endeksi mayısta enflasyondaki aylık yükselişin yüzde 60'tan fazlasını oluşturdu. Enerji maliyetleri söz konusu dönemde aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 23,5 arttı.

ABD'de ÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

İş gücü piyasası dayanıklılığını koruyor

Enflasyon verileri, Fed'in yakından izlediği bir diğer kritik gösterge olan istihdam verilerinin ardından açıklandı. ABD'de 5 Haziran'da yayımlanan veriler, tarım dışı istihdamın mayısta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel şekilde yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan tarım dışı istihdama ilişkin önceki aylara ait veriler de yukarı yönlü revize edilirken, bu durum iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.

Fed'in gelecek hafta faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor

Ülkede iş gücü piyasası dayanıklılığını korurken ve enflasyon yüksek seviyelerde seyrederken, Fed'in para politikasında daha şahin bir duruş benimseyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Yılın başında faiz indiriminin fiyatlandığı piyasalarda, faiz artırımı ihtimali de değerlendirilmeye başlandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in bu yıl içinde faiz artırımı yönünde adım atma olasılığını da fiyatlıyor.

Beyaz Saray'da 22 Mayıs'ta düzenlenen törende yemin ederek görevine başlayan ve şimdiye kadar para politikasına ilişkin açık bir değerlendirmede bulunmayan Warsh'un, FOMC toplantısının ardından düzenleyeceği basın toplantısında yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde kalabilir

Uzmanlar, petrol ve maliyet baskılarının etkisiyle enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4’ün üzerinde kalabileceğini, bu nedenle Fed'in faiz indirimine uzak duracağını belirtiyor.

ING, piyasalarda faiz artışı ihtimalinin bile fiyatlanmaya başladığını aktarırken, Fed'in şimdilik faizleri sabit tutmasının daha olası olduğunu vurguluyor. AEI ise enerji kaynaklı yükselişin çekirdek enflasyona sınırlı yansıdığını ve güçlü iş gücü piyasası nedeniyle Fed’in uzun süre beklemede kalabileceğini ifade ediyor.

Faiz indirimi ihtimali düşük

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, mayıs ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verilerindeki artışların enflasyonun yıllık bazda yüzde 4'e yakın seyredeceğini, bunun da Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin iki katı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Zandi, "Bu rahatsız edici derecede yüksek enflasyonla Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitme ihtimali bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl para politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasının en olası senaryo olduğunu aktaran Zandi, enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi halinde Fed'in bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceğini ifade etti.

Zandi, "Fed'in öncelikli odağı enflasyonu yeniden düşürmektir ve bunu zamanında başarmak için gerekirse ekonomiden fedakarlık yapacaktır." ifadelerini kullandı.