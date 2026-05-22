Borsa İstanbul 13500 üstünde tutunmaya çalışıyor, CDS primi 243 puana geriledi

Siyasi arenada yaşanan gelişmelerin ardından dün sert bir sarsıntı geçiren piyasalarda bugün toparlanma çabası etkili oluıyor. 261 puana kadar yükselmiş olan Türkiye'nin CDS primi 243,87 seviyesine gerilerken, 12966 puana kadar gerilemiş olan BİST 100 endeksi 13500 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor.

CDS 261 baz puana yükseldi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” kararı dün piyasalarda satış baskısını derinleştirdi. Kararın ardından

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün, gün içinde yüzde 6’yı aşan düşüşle devre kesiciye giderken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yüzde 5’e yakın artışla 261 baz puana ulaştıı. Dolar/TL kurunda anlamlı hareket görülmemesinin ardında ise kamu bankalarının yaklaşık 5-6 milyar dolarlık döviz satışının yattığı bankacılar tarafından ifade edildi.

Kamu bankalarından piyasaya 5-6 milyar dolarlık döviz satışı

Karar sonrası döviz piyasalarında da sınırlı oynaklık gözlendi. Dolar/TL kurunda anlamlı bir hareket görülmemesinin temel nedeni kamu bankalarının piyasaya yaptığı döviz satışları oldu. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre kamu bankaları TL'yi savunmak amacıyla yaklaşık 5-6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı gerçekleştirdi. Bu satışların yaklaşık yarısı “mutlak butlan” kararı sonrasında yapıldı. Farklı bir piyasa uzmanı tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise gün içinde toplam döviz satışı 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı ve yoğunluklu olarak yerel bankalar ile şirketlerin talebi karşılandı.

BIST 100’de devre kesici ve bankacılık hisselerinde sert düşüş

Kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hız kazandı. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6’yı aşan düşüşle devre kesici seviyesine geriledi. Endeks, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yüzde 6,05 oranında değer kaybederek 13 bin 164 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksi (XBANK) dün yüzde 8,6 oranında düşüş göstererek sektör bazında en sert kaybı yaşadı. Küresel piyasalarda ise dolar endeksi DXY 99,34 seviyesinde yatay seyrediyor.

Piyasalarda dün yaşanan sert düşüşlerin ardından Borsa İstanbul yüzde 2 civarında bir toparlanma sergilerken, döviz kurlarında yatay bir seyir etkili. Türkiye'nin risk primini ifade eden CDS ise dün 261 puan ile son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu sıralarda 243 puanda bulunuyor.

JPMorgan analistleri yaşanan siyasi kaynaklı piyasa sarsıntısının TCMB'yi gösterge faizleri yüzde 40 seviyesine çıkarmaya zorlayabileceğini dile getiriyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde bir yandan siyasi arenada yaşanan gelişmelerin belirsizliklere olan etkisini ve bir yandan da mevcut duruma ilişkin olarak ekonomi yönetiminin alacağı olası tedbirleri izleyecek.