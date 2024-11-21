Piyasalar merakla bekliyordu! Nvidia üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 27 Ekim'de sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 94 artışla 35,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artıran Nvidia, geçen senenin aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin kârı yüzde 109 arttı

Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı.

Kârını da yıllık bazda 2 katın üzerine çıkaran şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolarlık kâr elde etmişti.

Nvidia'nın 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde 37 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 78 sente çıktı.

Şirketin kârı piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Satış hedefi beklenti altı

Öte yandan Nvidia 4. çeyrek projeksiyonlarında 37,5 milyar dolar satış hedefi açıkladı. Bloomberg'ün haberine göre şirketin satış hedefi beklenti altında aldı.

Şirket hisseleri 2024’te neredeyse yüzde 200 artış gösterdi ve Nvidia dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Ancak çip üreticisi, bu yıl ürünlerine olan talebi karşılamakta zorlandı ve üretim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

'Yapay zeka dönüştürüyor, ülkeler farkına vardı'

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka çağının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yapay zekanın her sektörü, şirketi ve ülkeyi dönüştürdüğünü kaydeden Huang, "Endüstriyel robotik yatırımları, fiziksel yapay zekadaki atılımlarla artıyor. Ve ülkeler ulusal yapay zekalarını ve altyapılarını geliştirmenin öneminin farkına vardılar" ifadesini kullandı.