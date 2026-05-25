Piyasalar neden hâlâ temkinli? Hürmüz sonrası iyimserliği sınırlayan 3 neden

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasını sağlayabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Son aylarda küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturan jeopolitik risklerin azalabileceği düşüncesi, hisse senetleri ve para birimlerinde risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran ile anlaşmanın "büyük ölçüde müzakere edildiğini" ifade etti. Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerde de anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içerebileceği öne sürüldü.

Ancak Capital Economics analistleri, olası bir anlaşmanın piyasalarda beklenen kadar güçlü bir rahatlama rallisi yaratmayabileceği görüşünde. Analistlere göre bunun arkasında üç temel neden bulunuyor.

Enerji fiyatları yüksek kalabilir

Capital Economics'e göre Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile petrol ve doğal gaz fiyatlarının kısa sürede çatışma öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin özellikle Asya ve Avrupa'daki enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini değerlendiriyor. Bu durumun aynı zamanda küresel enflasyon endişelerini canlı tutabileceği ifade ediliyor.

Faiz indirimi beklentileri zayıflıyor

Şirkete göre piyasalardaki ikinci büyük risk unsuru para politikası tarafında bulunuyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerinin daha ileri tarihlere ötelenebileceği belirtiliyor. Bu nedenle jeopolitik tansiyon düşse bile tahvil piyasalarında güçlü bir toparlanmanın sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

Capital Economics değerlendirmesinde, "Savaş sona erse bile, çoğu büyük ekonomide bu yıl faiz indirimleri muhtemelen gündemden kalkmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Analistler ayrıca İngiltere gibi yüksek faiz beklentisinin sürdüğü piyasalarda, ABD'ye kıyasla daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtti.

Piyasalar zaten güçlü kaldı

Capital Economics'e göre rahatlama rallisini sınırlayabilecek üçüncü unsur ise yatırımcıların çatışma süreci boyunca riskli varlıklardan büyük ölçüde çıkış yapmamış olması.

Şirket, bazı sektörlerde zayıf performans görülmesine rağmen bunun temel nedeninin yükselen tahvil faizleri olduğunu, piyasalarda geniş çaplı bir panik havası oluşmadığını ifade etti.

Analist Thomas Mathews, "Fayda görebilecek olanlardan biri yen olabilir; başka bir şey olmasa bile, daha fazla müdahaleyi önlemek için Boğaz'ın yeniden açılması muhtemelen gerekli" değerlendirmesinde bulunarak enerji ithalatçısı ekonomiler üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Mathews ayrıca hisse senedi piyasalarında görülebilecek yeni yükselişlerin, risk iştahındaki artıştan çok özellikle teknoloji şirketlerinin karlılık performansına bağlı olacağını ifade etti.