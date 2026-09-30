Piyasalar savaş endişesini ikinci plana attı: Teknoloji hisseleri sahneye çıktı

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Küresel piyasalarda İran'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yarattığı belirsizlik sürerken, yapay zeka ve çip sektörüne yönelik iyimserlik hisse senedi piyasalarını destekledi. Avrupa ve Asya'daki birçok endeks yükselirken, ABD vadeli endeksleri de güne pozitif başlangıç sinyali verdi.

Avrupa borsalarında pozitif seyir

Avrupa piyasalarında Fransa'nın CAC 40 endeksi erken işlemlerde yüzde 0,3 artışla 8.056,35 puana yükseldi. Almanya'da DAX yüzde 0,7 değer kazanarak 25.569,01 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 10.706,17 puana ulaştı.

ABD'de ise vadeli endekslerde yükseliş görüldü. Dow Jones vadeli kontratları yüzde 0,5 artışla 51.940,00 puana, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,3 yükselişle 7.755,25 puana çıktı.

Japonya borsasında güçlü yükseliş

Asya piyasalarında en dikkat çekici hareket Japonya'da yaşandı. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle günü 66.753,72 puandan tamamladı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,4 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise gün içindeki kazançlarını geri vererek yüzde 0,5 geriledi.

Teknoloji hisseleri Japonya piyasasındaki yükselişte öne çıktı. OpenAI'a yatırım yapan SoftBank Group hisseleri Tokyo'da yüzde 6'nın üzerinde değer kazanırken, Renesas Electronics ve Rohm gibi çip sektörü şirketlerinin hisselerinde de yükseliş görüldü.

Petrol 100 doların üzerinde

Piyasalarda İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının seyri yakından izlenmeye devam ediyor. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 89,11 dolara gerilerken, Brent petrol yüzde 0,3 kayıpla 102,29 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün fiyatı, ABD ve İsrail'in şubat sonunda İran'a yönelik saldırıları öncesindeki yaklaşık 72 dolarlık seviyenin oldukça üzerinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki sert hareketler tahvil piyasasını da etkilerken, ABD Hazine tahvili getirileri 24 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik girişimler devam ediyor.

Arabulucuların Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik teklifini reddetmişti.

Fed için kritik hafta

ABD piyasalarında yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak ekonomik veriler de bulunuyor. Verilerin, ABD'de enflasyonun seyri ve Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

ABD'de enflasyon yılın büyük bölümünde yüzde 3'ün üzerinde kalarak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretti. Wall Street'te Fed'in ekim toplantısında politika faizini yeniden artıracağı beklentisi öne çıkıyor.

Moomoo piyasa analisti Tina Teng, tahvil getirileri ve petrol fiyatlarından kaynaklanan makroekonomik baskılara rağmen ABD ekonomisinin temel görünümünün dirençli kalmaya devam ettiğini belirtti.

Döviz piyasalarında ise dolar, Japon yeni karşısında 157,27 seviyesinden 156,93'e gerilerken, euro 1,1347 dolardan 1,1352 dolara yükseldi.