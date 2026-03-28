Piyasalara nefes aldıracak açıklama: İran ile anlaştık

Küresel enerji piyasalarının gözü Hürmüz Boğazı’ndayken, dikkat çeken bir diplomatik hamle Güneydoğu Asya’dan geldi. Tayland hükümeti, petrol tankerlerinin güvenli geçişi konusunda İran ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Söz konusu gelişme, son haftalarda tırmanan enerji krizine karşı önemli bir adım olarak değerlendirilirken, piyasalar üzerindeki baskının azalabileceği yorumları yapılıyor.

Hürmüz Boğazı için kritik anlaşma

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişine izin veren anlaşmanın İran ile yapılan görüşmeler sonucunda sağlandığını duyurdu.

Başbakan Anutin, anlaşmanın özellikle yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacağını belirterek, Mart ayı başında yaşanan tedarik aksaklıklarının tekrarlanmayacağına dair güvenin arttığını ifade etti.

Enerji arzı için yeni önlemler yolda

Tayland hükümeti, yaşanan krizden ders çıkararak enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Yetkililer, olası kesintilerin etkisini en aza indirmek için alternatif planların devreye alınacağını vurguladı.

Anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, hükümetin bu adımıyla özellikle petrol tedarikinde yaşanan belirsizliği kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Kriz akaryakıt kuyruklarına yol açmıştı

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, Tayland’da ciddi bir yakıt krizine neden olmuştu. Ülkede akaryakıt arzının daralmasıyla birlikte istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuş, halk arasında panik havası yaşanmıştı.

Yeni anlaşmanın, bu tür görüntülerin yeniden yaşanmasının önüne geçmesi bekleniyor.

Piyasalar için ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin yeniden güvence altına alınması, yalnızca Tayland için değil küresel enerji piyasaları için de kritik öneme sahip.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği bu stratejik noktadaki her gelişme, petrol fiyatlarından tedarik zincirine kadar geniş bir etki yaratıyor. Tayland’ın attığı bu adım, enerji piyasalarında tansiyonu düşürebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı.