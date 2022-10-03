Piyasalarda Credit Suisse ve Deutsche Bank endişesi

1,5 trilyon dolar varlık yöneten Credit Suisse’in hisseleri Şubat 2021’de 14,90 dolar düzeyindeyken, ekim itibariyle 3,90 dolara kadar gerilemiş durumda. Bankanın 14 yıllık CDS’leri Eylül 2022 itibariyle Lehman Brothers’ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Deutsche Bank hisseleri de 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 Euro zirvelerinden 7,65 Euro’ya kadar gerilemiş durumda.

Fed’in 3 Ekim toplantısında da görüşülmesi bekleniyor

Credit Suisse CEO’su Ulrich Koerner “Bankanın çok kritik bir anda olduğunu” söylerken, bazı piyasa takipçileri Avrupa’da önemli bir yatırım bankasının çok zorda olduğuna dair güvenilir kaynaklardan duyumlar aldıklarını öne sürüyor. Koerner yeniden yapılanma hazırlığındaki bankanın bilançosunun güçlü durumda olduğunu da söyledi.

İki banka da “sistemik olarak önemli finansal kurumlar” (SIFI) kategorisinde yani “too big to fail” (batmak için çok büyük) bankalar arasında. Birçok gözlemci tarafından 2009 finansal krizinin sembolü haline gelen ‘Lehman Brothers’ın çöküş dönemine benzetilen Avrupa bankalarının durumunun ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 3 Ekim’de gerçekleşecek kapalı yönetim kurulu toplantısında ana gündemlerden biri olması bekleniyor.