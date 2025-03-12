Piyasalarda gerilim had safhada: Trump’ın çelik ve alüminyum vergisi yürürlüğe girdi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararı bugün yürürlüğe girdi. Bu hamle, ABD’nin küresel ticaretteki rekabetini artırma çabalarının bir parçası olarak görülse de müttefik ülkeler arasında büyük tepkilere yol açtı.

Trump’ın aldığı karar, dünya genelindeki tüm çelik ve alüminyum ihracatçılarını kapsıyor. ABD içindeki çelik ve alüminyum üreticileri bu kararı desteklerken, otomobil, teneke kutu, güneş paneli ve diğer metal ürünlerin üreticileri maliyet artışlarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Geçtiğimiz hafta, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata yüksek tarifeler koyan Trump, bu ülkeleri ABD’ye uyuşturucu ve göçmen girişini kolaylaştırmakla suçlarken kısmen geri adım atıp bazı tarifeleri askıya almış, müttefikleriyle olan gerilimi azaltmaya çalışmıştı.

Uzmanlar, bu tür hamlelerin ABD ekonomisine uzun vadede zarar verebileceği konusunda uyarırken yüksek maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıması ve küresel ticaret ortaklarıyla ilişkilerin daha da gerginleşmesinin ABD'deki ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği düşünülüyor.