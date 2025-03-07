Piyasalarda gözler Fed Başkanı'nda! Powell, tarım dışı istihdam verisi sonrası konuşacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin hemen ardından ABD Para Politikası Forumu'nda konuşacak. New York'ta düzenlenen ve 18. kez gerçekleştirilen bu etkinlik, Powell'ın ekonomik görünüm ve Fed'in gelecekteki politikaları hakkında önemli mesajlar vermesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Powell’ın TSİ 20:30'da başlayacak olan açılış konuşmasının ardından, moderatörün yönelteceği soruları yanıtlaması bekleniyor. Konuşmada, ABD ekonomisinde enflasyonun seyri, ticaret politikalarındaki değişimler ve tüketici duyarlılığının azalması gibi konulara dair önemli değerlendirmeler yapabileceği belirtiliyor.

Özellikle, 18-19 Mart'ta gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde, Powell’ın mesajları piyasalardaki beklentileri şekillendirebilir. Cumartesi günü itibarıyla Fed yetkilileri için başlayan "karartma dönemi" nedeniyle, toplantı öncesinde Powell’ın son kez kamuoyuna açıklamalar yapacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda, Mart ayındaki toplantıda Fed’in faizleri sabit tutma ihtimali yüzde 89 seviyesinde fiyatlanıyor. CME'nin FedWatch aracına göre, yatırımcılar faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısına sarkabileceğini öngörüyor. Powell’ın bugünkü konuşmasının, piyasalardaki beklentileri nasıl şekillendireceği büyük bir merak konusu.