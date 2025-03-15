Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında! İşte yeni haftada takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankasının gelecek hafta açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. Piyasalarda artan belirsizlikler, merkez bankalarının alacağı kararların ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Yeni dünya düzeni ve küresel ekonomi

Küresel ticarette değişimler hızla devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları belirsizliği artırıyor. ABD’nin müttefiklerine ve rakiplerine uyguladığı yeni gümrük vergileri, ticarette uzun vadeli etkiler yaratabilir. Avrupa'da ise Almanya’nın olası yeni başbakanı Friedrich Merz, Rusya ve ABD’nin tutumlarının Avrupa'yı savunmasız bırakabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu çerçevede, Almanya’nın savunma harcamalarını artırmaya yönelik büyük bir mali destek paketini önümüzdeki hafta oylaması bekleniyor. Öte yandan, Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlama çabaları hız kazanırken, JPMorgan’ın baş ekonomisti, Trump’ın ekonomi politikalarının ABD’nin küresel yatırım merkezi olarak konumuna zarar verebileceği konusunda uyardı.

Fed'in faiz kararı ve küresel etkileri

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalarda haziran ayında ilk faiz indiriminin yapılabileceğine dair beklentiler artıyor. Fed fonu vadeli kontratları, 2025 sonuna kadar üç faiz indirimi olasılığına işaret ediyor.

Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri politikası, ABD ekonomisinde belirsizlik yaratırken, Şubat ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimine daha yakın olabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Ancak yeni gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkileri de yakından izlenecek.

Diğer merkez bankaları da sahneye çıkıyor

Gelecek hafta Fed’in yanı sıra İngiltere, İsveç ve İsviçre merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutması beklenirken, bu kararın ileride yapılacak olası parasal genişleme hamleleri için zaman kazandıracağı belirtiliyor.

İsveç Merkez Bankası’nın (Riksbank) da faizleri sabit tutması bekleniyor. İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) ise faizleri yüzde 0,25 seviyesine indirmesi öngörülüyor.

Japonya’da maaş artışları ve para politikası

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımı için gerekli koşullar oluşmaya başlasa da, bu adımın yakın zamanda atılması beklenmiyor. Japonya'daki büyük işçi sendikalarının ortalama yüzde 6’lık maaş artışı talebiyle müzakerelere başlaması, tüketici harcamalarını artırarak enflasyonu canlandırabilir. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, bu gelişmelerin para politikası üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon mücadelesi

Gelişmekte olan ülkeler enflasyonla mücadeleye odaklanırken, Brezilya Merkez Bankası’nın faizleri 100 baz puan artırarak yüzde 14,25’e çıkarması bekleniyor. Güney Afrika Merkez Bankası’nın (SARB) ise faizleri sabit bırakacağı ancak gelecekte indirim eğiliminde olacağı tahmin ediliyor.

Küresel ekonomi, merkez bankalarının alacağı kararlarla yeni bir döneme girerken, yatırımcılar önümüzdeki hafta açıklanacak kararları yakından takip ediyor.