Piyasalarda gözler makro verilerde: Yeni hafta kritik sinyallerle başlayacak

Geçen hafta küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki geçici tarife anlaşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın para politikası mesajlarıyla pozitif bir seyir izledi. Ancak önümüzdeki haftada yatırımcıların odağı dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimine çevrildi.

ABD ile Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün boyunca düşürme yönünde anlaşması, piyasalarda bir süredir devam eden gerginliği hafifletti. Ancak bu gelişmeye rağmen taraflar arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının ileride yeniden tırmanabileceğine dair soru işaretleri sürüyor. Bu ortamda Fed Başkanı Powell’ın uzun vadeli politika faizine ve arz şoklarına dair açıklamaları dikkat çekti.

Powell, ekonomik görünümün 2020’den bu yana önemli ölçüde değiştiğini belirterek, para politikası stratejilerinin bu yeni koşullara göre gözden geçirileceğini vurguladı. Fed’in stratejik çerçevesinin, son beş yılda edinilen deneyimlere göre yeniden ele alındığını söyleyen Powell, “Daha sık ve kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD’de açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldı. Analistler, tarifelerin etkilerinin mayıs ayı verilerinde daha net görülebileceğini ifade ederken, Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi kapsayan Orta Doğu ziyaretinden 3,2 trilyon dolarlık anlaşmalarla dönmesi ve Fitch Ratings’in tarifelerdeki geçici anlaşmanın riskleri tamamen ortadan kaldırmadığı yönündeki uyarısı da gündemi etkiledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,44’ten tamamlarken, altın ve gümüş fiyatları sert düştü. Altının onsu yüzde 2,75 azalarak 3.200 dolara geriledi. Gümüşte de yüzde 1,41’lik bir düşüş görüldü.

New York Borsası yükselişte

New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 5,27, Nasdaq yüzde 6,81 ve Dow Jones yüzde 3,41 oranında değer kazandı. Nvidia, Suudi Arabistanlı Humain şirketine 18 bin yapay zeka çipi tedarik edeceğini açıklayarak hisse değerini yüzde 16,7 artırdı. Tüketici güven endeksi ise mayısta 50,8’e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Yeni haftada ABD’de pazartesi günü New York Fed öncü göstergeler endeksi, perşembe S&P Global PMI verileri, cuma ise yeni konut satışları verileri takip edilecek.

Avrupa’da gözler barış müzakerelerinde

Avrupa borsaları geçen haftayı pozitif tamamladı. İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakereleri bölge gündeminde öne çıktı. BM, üç yıl sonra doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılarken, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, sürecin liderler düzeyinde ilerlemesini istediklerini açıkladı.

Avrupa tarafında mart ayında sanayi üretimi yüzde 2,6 arttı, Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüme kaydetti. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsalarında yüzde 1 ila 3 arasında yükselişler görüldü.

Yeni haftada Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da ÜFE ve büyüme, İngiltere'de enflasyon verileri açıklanacak.

Asya’da olumlu seyir devam ediyor

Asya piyasaları da geçen haftayı pozitif tamamladı. Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 daraldı. Japonya Merkez Bankası Üyesi Nakamura, ABD tarifelerindeki belirsizlik nedeniyle faiz artışlarına ara verilmesi çağrısında bulundu.

Çin ise İstanbul'daki barış görüşmelerine desteğini yineleyerek, tüm tarafların kabul edeceği kalıcı bir barış çağrısında bulundu. Japonya’da ÜFE aylık bazda yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Yeni haftada Çin’de sanayi üretimi, Japonya’da dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler TCMB’nin enflasyon raporunda

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 2,96 yükselişle 9.668,36 puandan kapattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs’ta İstanbul’da açıklayacak.

Mart ayında cari açık 4 milyar 87 milyon dolar olarak gerçekleşirken, altın ve enerji hariç cari fazla 1 milyar 471 milyon dolara ulaştı. Dolar/TL kuru ise haftayı 38,8580 seviyesinden tamamladı.

Yeni haftada yurt içinde salı günü tüketici güven endeksi, perşembe günü enflasyon raporu ile reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pazartesi günü piyasalar kapalı olacak.