Piyasalarda gün ortası (13 Mart 2025)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 10.700,00 puana çıktı. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 948 dolardan işlem görürken, İstanbul serbest piyasada dolar 36,6050 liradan, Euro 39,9180 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 10.700,00 puana çıktı. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.625,38, en yüksek 10.714,79 puanı gördü.
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
Döviz, altın ve tahvilde son durum
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,06, bileşik getirisi de yüzde 38,13 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 148,2 düzeyinde. İstanbul serbest piyasada dolar 36,6050 liradan, Euro 39,9180 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 948 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 70,3 dolardan işlem görüyor.