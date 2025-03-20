Piyasalarda gün ortası (20 Mart 2025)

BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı. Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.785,45, en yüksek 10.156,71 puanı gördü.

En çok işlem gören hisse senetleri

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 5,56, sanayi endeksi yüzde 3,19 ve hizmetler endeksi yüzde 3,28 yükselirken, mali endeks yüzde 0,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükselirken, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Döviz ve altında son durum

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,70, bileşik getirisi de yüzde 42,44 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, Euro 41,4090 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 70,6 dolardan işlem görüyor.