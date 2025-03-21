Piyasalarda gün ortası (21 Mart 2025)

BIST 100 endeksi, güne 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758,53 puandan başladı. Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.038,04, en yüksek 9.758,53 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,30, sanayi endeksi yüzde 5,41, hizmetler endeksi yüzde 5,76 ve mali endeks yüzde 7,01 düştü.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 1'i yükselirken, 99'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 30 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0030 liradan, Euro 41,2500 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 düşüşle 71,4 dolardan işlem görüyor.