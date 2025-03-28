Piyasalarda gün ortası (28 Mart 2025)

Güne yüzde 0,47 düşüşle 9.567,76 puandan başlayan BIST 100 Endeksİ günün ilk yarısında en düşük 9.449,67, en yüksek 9.568,85 puanı gördü. Aynı zaman aralığında teknoloji endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,99 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 73 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 44,04, bileşik getirisi de yüzde 48,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 150,6 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0120 liradan, Euro 40,9500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise bir önceki kapanışının hemen üzerinde 73,3 dolardan işlem görüyor.