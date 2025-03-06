Piyasalarda gün ortası (6 Mart 2025)

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi de yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4520 liradan, Euro 39,3640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 2 bin 895 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 69,4 dolardan işlem görüyor.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,15 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 yükselişle 10.248,00 puana çıktı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,15, hizmetler endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 1 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken, 22'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.