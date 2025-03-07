Piyasalarda gün ortası (7 Mart 2025)

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en düşük 10.407,44, en yüksek 10.556,78 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,37 düşerken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,94 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükselirken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı yükselişte

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4500 liradan, Euro 39,5870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 922 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 artışla 70,2 dolardan işlem görüyor.