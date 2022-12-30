Piyasalarda gün ortası: Borsadaki 100 hisseden 69'u yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,92 puan değer kazandı.

Dün 5.476,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,86 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 5.510,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.510,78, en yüksek ise 5.550,87 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petkim, Turkcell oldu.

Altının onsu 1.815 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 132,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7190 liradan, avro 19,9460 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.815 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.