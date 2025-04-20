Piyasalarda güvenli liman arayışı hedefleri arttırdı: Altın için rekor tahmin

ABD Başkanı Donald Trump'ın zamlı tarifeleri yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından hafta başında artan risk iştahı, takip eden belirli ölçüde azaldı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarifelerin beklenenden daha büyük ekonomik etkiler yaratabileceğini vurgulayarak, yüksek enflasyon ve yavaşlayan büyüme uyarısında bulunurken, Trump ise Powell’ı hedef alarak, “Gidecek, işini iyi yapmıyor” dedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda önemli ölçüde aşağı yönlü revizyonlar yapılacağını ancak resesyon beklenmediğini açıkladı.

Altında hedefler yükseldi

Bu süreçte artan gerginlik ve küresel büyüme endişeleri güvenli liman talebini destekledi.

ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni alımlar ve tarife riskleriyle piyasa zayıflığı ortamında artan güvenli liman talebi nedeniyle gelecek üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükselttiğini açıkladı.

Banka, Çin'in 10 sigorta şirketine toplam varlıklarının yüzde 1'ine kadar altına yatırım yapma izni vermesinin, yıllık yaklaşık 255 tonluk bir talep yaratabileceğini belirtti.

Avustralya merkezli ANZ de yayımladığı raporda, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara yükselttiğini, altı aylık tahminini ise daha önceki 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara çıkardığını duyurdu.

ANZ'nin raporunda, "Daha derin bir resesyon riskinin artması, jeopolitik ortamda yeni bir değişim, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, artan enflasyon endişeleri ve değişen faiz görünümü, altının öngörülebilir gelecekte güçlü bir zeminde kalacağını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Gümüşte çarpıcı öngörü

Washington merkezli Silver Institute'nün raporuna göre de 2025'te küresel gümüş arz açığının yüzde 21 azalarak 117,6 milyon ons seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşte, talepte yüzde 1 oranında azalma ve toplam arzda yüzde 2'lik artış etkili olacak.

Takı, elektronik, elektrikli araçlar ve güneş panellerinin yanı sıra yatırım aracı olarak da kullanılan gümüş, art arda beşinci yılında da yapısal bir piyasa açığıyla karşı karşıya kalacak.

Silver Institute adına danışmanlık firması Metals Focus tarafından hazırlanan yıllık raporda, sanayi kaynaklı toplam gümüş talebinin 2024'te ulaşılan 680,5 milyon onsluk rekor seviyenin ardından bu yıl sabit kalmasının beklendiği, buna karşın takı ve gümüş eşya talebinde düşüş öngörüldüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 5, platinde yüzde 2,7, altında yüzde 2,3 ve gümüşte yüzde 0,4 arttı.

Bakır fiyat tahminleri yükseldi

ABD'de açıklanan veriler sonrasında inşaat sektöründeki yavaşlama beklentileriyle sektörde kullanılan alüminyum ve çinko da değer kaybı yaşadı.

Bakırda da tarife belirsizlikleri fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor. Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda tarifelere yönelik daha ılımlı bir tutum sergilemesini gerekçe göstererek, bakır için üç aylık fiyat hedefini ton başına 8 bin dolardan 8 bin 800 dolara yükseltti. Banka, gelecek üç ayda düşüş riskinin azaldığını, Çin'den gelen beklenmedik güçlü alımlar ile ABD'de hurda bakır stoklarının artmasına bağlı olarak hurda piyasasında süregelen daralmanın etkili olduğunu kaydetti.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,5, nikelde yüzde 4,53 ve kurşunda yüzde 0,5 artarken, alüminyumda yüzde 0,8 ve çinkoda yüzde 2,4 azaldı.

Petrol fiyatları pozitif seyrediyor

ABD'de resesyon endişelerinin hafiflemesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Çin'nin talep görünümünü olumlu yönde etkileyerek fiyatları artırıyor. Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya işaret eden veriler de ülkede talebin arttığı öngörülerini güçlendirerek fiyatları destekliyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı martta günlük 12 milyon varili aşarak, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu artışın, yılın başında ABD yaptırımları nedeniyle düşen İran ve Rus petrol akışlarının toparlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin düştüğüne ilişkin veri akışı da piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı çekti. Analistler, fiyatlardaki yükselişte, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının küresel petrol arzını sekteye uğratacağına dair endişelerin etkili olduğunu ifade etti.

Doğal gaz fiyatlarında ise ABD'de üretimin rekor seviyeye ulaşması ve buna ek olarak sıcak hava tahminleri nedeniyle ısıtma talebinin düşeceği beklentisiyle düşüş yaşandı.

Bununla analistler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat talebinin yüksek olmasına rağmen, Avrupa'nın depolarının dolu olması nedeniyle küresel arzın yeterli olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,2 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 8,7 değer kaybetti.