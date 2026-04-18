Piyasalarda Hürmüz belirsizliği: Temkinli seyir devam ediyor

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, dünya liderlerinden gelen mesajlar çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı açıldı ama...

Piyasalardaki dalgalı seyir, Trump’ın dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla başladı. ABD Başkanı, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını devretmeyi kabul ettiğini öne sürerken, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılacağını duyurdu.

Bu açıklamalar ilk etapta iyimserliği artırdı ve Şubat sonunda başlayan gerilimin kalıcı şekilde azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak Tahran’dan gelen mesajlar tabloyu yeniden karmaşık hale getirdi.

İranlı milletvekili Mahmoud Nabavian, boğazın tamamen açık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Nabavian, İran’ın ticari gemilerden geçiş ücreti almaya devam edeceğini dile getirdi. Ülke medyasında da benzer değerlendirmeler yer aldı.

Mali şartlar da tartışmalı

Belirsizlik yalnızca geçiş durumu ile sınırlı kalmadı. Anlaşmanın ekonomik boyutuna ilişkin de farklı iddialar gündeme geldi. Konuya yakın kaynaklar, ABD’nin İran’a ait dondurulmuş 20 milyar dolarlık varlığa erişim önerdiğini ve bunun karşılığında uranyum konusunda taviz istediğini ileri sürdü.

Ancak Trump, daha sonra bir televizyon röportajında bu iddiayı reddetti ve böyle bir teklifin söz konusu olmadığını söyledi.

Bu süreçte karşılıklı açıklamalar devam ederken, İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkes yürürlükte kalmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin ise ay sonunda sona ermesi bekleniyor.

Analistler, Trump’ın iddialı çıkışlarının bilinçli bir müzakere stratejisinin parçası olabileceğini ve Tahran üzerinde baskı kurmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

Diplomasi trafiği hızlandı

Tüm belirsizliklere rağmen resmi görüşmeler için hazırlıklar sürüyor. Üst düzey yetkililer, Pakistan’ın arabuluculuğunda müzakerelerin Pazartesi günü başlayabileceğini belirtti.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek. Heyette ayrıca Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer alacak.

Öte yandan Avrupa’dan temkinli mesajlar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, önerilen adımların kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji arzı endişesi sürüyor

Sürecin merkezinde ise Hürmüz Boğazı’nın geleceği yer alıyor. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik hat, piyasalar açısından kritik önemini koruyor.

İran’ın geçiş yönetiminde aktif rol üstlenme ihtimali, özellikle Körfez’deki enerji üreticileri ile Asya ve Avrupa’daki büyük tüketicilerde tedirginlik yaratıyor.

Trump, İran limanlarına yönelik ABD askeri ablukasının süreceğini de açıkladı. Nihai anlaşma sağlanana kadar bu politikanın değişmeyeceğini ifade eden ABD Başkanı, gazetecilere yaptığı değerlendirmede görüş ayrılıklarının sürdüğünü kabul etti ve "Bunu düzeltmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.