Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul değer kaybetti

Gün içinde en düşük 5.200,51, en yüksek 5.315,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 5.231,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri hangileri?

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,03 puan ve yüzde 1,62 düşüşle 5.764,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Koza Altın ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.933,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.933,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 kazançla 1 milyon 181 bin 500 liradan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ne durumda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7721 lira, satışta 18,8473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7718 lira, satışta 18,8471 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0883, sterlin/dolar paritesi 1,2371, dolar/yen paritesi de 130,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,96 yükselişle 87,34 dolardan işlem görüyor.