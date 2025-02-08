Piyasalarda tüm gözler ABD'nin üzerinde: Fed ve Beyaz Saray ayrışıyor mu? Enflasyon ve tarifeler belirleyici olacak

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve Fed’in faiz kararlarına dair belirsizlikler ön planda yer alırken, yatırımcılar gelecek hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki sunumuna odaklandı.

ABD’de Trump’ın tarifelerle ilgili yeni düzenlemeler yapabileceği yönündeki açıklamaları, ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed’in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları riske atabileceği endişelerini güçlendirdi. Özellikle Çin ile yaşanan ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor.

Fed ve piyasa beklentileri

Fed’in enflasyon ve istihdam göstergelerini dikkatle izlediği bu dönemde, Powell’ın sunumu piyasalar için kritik önem taşıyor. Fed’in yayımladığı son para politikası raporunda, enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergilendiği belirtilirken, faiz ayarlamalarında verilerin dikkate alınacağı vurgulandı.

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD’de tarım dışı istihdam ocak ayında 143 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 4 seviyesine gerilerken, ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,5 artarak beklentileri aştı.

ABD borsaları ve küresel piyasalar

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde karışık seyir izlendi. Amazon hisseleri, şirketin beklentileri aşan çeyreklik kazançlarına rağmen yılın geri kalanı için düşük satış tahminleri nedeniyle düşüş kaydederken, çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri haftalık bazda yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5’e çekti. BoE, İngiltere ekonomisinin büyüme tahminini düşürerek enflasyonist baskıların hala sürdüğünü belirtti. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,5 seviyesine yükselirken, Almanya’da enflasyonun beklenmedik şekilde yavaşladığı görüldü.

Asya borsalarında ise Çin ve Hong Kong borsaları yükselirken, Japonya endeksleri negatif seyretti. Japonya Merkez Bankası yetkilileri, faiz artışına yönelik tartışmaların devam ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki hafta hangi veriler takip edilecek?

Piyasalar için kritik olacak gelişmeler arasında çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri, Fed Başkanı Powell’ın sunumu ve MSCI 2025 ilk dönem endeks revizyonları yer alıyor. Perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

Önümüzdeki hafta piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceği belirtilirken, yatırımcılar Fed ve ABD yönetimi arasındaki politik uyumsuzluk ihtimaline dair gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek.