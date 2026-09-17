Piyasalardaki sert satış sonrası kritik toplantı başladı

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Finansal İstikrar Komitesi, üç gün önce gerçekleştirdiği rutin toplantının ardından piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine bugün yeniden toplandı.

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlarının da katılacağı toplantıda, dün piyasalarda yaşanan hareketliliğin ele alınması bekleniyor.

Saat 08.00'da başlayan toplantının ardından yazılı açıklama yapılması beklenirken, piyasalara yönelik yeni bir tedbir kararı alınıp alınmayacağı da yakından takip edilecek.

Borsa İstanbul'da sert satış

Borsa İstanbul'da dün sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 6'yı aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından da satış baskısı devam etti. BIST 100 endeksi günü yüzde 5,54 kayıpla tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü negatif bölgede kapattı.

Yatırım fonlarında temerrüt açıklaması

Piyasalardaki satış baskısında yatırım fonları cephesinde yaşanan gelişmeler ve buna bağlı likidite endişeleri de etkili oldu.

Pusula Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle temerrüt oluştuğu bildirildi.

Söz konusu gelişmenin ardından piyasalardaki satışların hızlandığı, zarar kes işlemlerinin de düşüşü derinleştirdiği görüldü.

Yeni tedbirler masada

Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışlar, yatırım fonlarındaki gelişmeler ve likiditeye ilişkin başlıkların Finansal İstikrar Komitesi toplantısında kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda piyasalara yönelik alınabilecek yeni tedbirlerin de masaya yatırılması beklenirken, toplantı sonrasında yapılması öngörülen yazılı açıklama takip edilecek.