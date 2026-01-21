Piyasalardan Trump'a mesaj: Belirsizlik satışı tetikledi

JPMorgan Asset Management’te küresel sabit getirili yatırımlardan sorumlu yönetici olan Bob Michele, son günlerde piyasalarda yaşanan sert satışların Donald Trump yönetimine doğrudan bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Michele, yatırımcıların artan belirsizlik karşısında yönetimden piyasaları rahatlatacak açık ve net mesajlar beklediğini dile getirdi.

"Kaotik ve panik bir tablo"

Mevcut tabloyu “biraz kaotik ve panik duygusunun ağır bastığı bir tablo” sözleriyle tanımlayan Michele, geçen yıl 2 Nisan’da açıklanan ve “Liberation Day” olarak adlandırılan gümrük tarifeleri sonrasında yaşanan sert dalgalanmayı hatırlattı. O dönemde yönetimin geri adım atmasının piyasaları kısa sürede sakinleştirdiğini belirten Michele, benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaya rağmen ABD borçlanma piyasalarının sabit getirili yatırımcılar açısından önemini koruduğunu vurgulayan Michele, ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve likiditenin başka piyasalarda bulunmadığını söyledi. Bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi bir senaryo olmadığını belirtti.

Japonya’da erken seçim olasılığının bütçe disiplininin gevşeyebileceği endişelerini artırdığını kaydeden Michele, durumun 40 yıllık Japon tahvil faizlerini tarihi zirvelere taşıdığına dikkat çekti. Michele, Japon tahvil piyasasının bu süreçte "çapasını kaybetmiş" bir görünüm sergilediğini söyledi.

"Kredi konuşmamız gerekirken Grönland'ı konuşuyoruz"

Trump’ın Davos toplantılarına hazırlandığı bir dönemde piyasa gündeminin son derece hızlı değiştiğine işaret eden Michele, "Konut ve kredi kartı maliyetlerini konuşacağımız düşünülüyordu, bir anda konu Grönland’ın maliyetine döndü" dedi. Bu tür ani gündem değişimlerinin küresel piyasalardaki tedirginliği daha da artırdığını vurguladı.