Piyasaları canlandıran uzlaşma

Küresel piyasalar, ABD’de federal hükümetin 40 günlük kapanmasının sona ereceği beklentisiyle haftaya olumlu başladı.

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin geçici bütçede uzlaşmasıyla hükümetin yeniden açılmasının önü açıldı. Tasarının Senato’dan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Başkan Donald Trump’ın onayıyla sürecin tamamlanması bekleniyor.

Yatırımcılar yeniden umutlandı

Hükümetin açılmasıyla birlikte yatırımcılar, istihdam ve enflasyon gibi makro göstergelerden gelecek verilerin netleşeceğini, böylece ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizliğin azalacağını öngörüyor. Ancak teknoloji hisselerine yönelik “yüksek değerleme” endişeleri sürüyor.

Veriler Fed’in adımlarına işaret ediyor

Michigan Üniversitesi’nin kasım verilerine göre ABD’de tüketici güven endeksi 50,3 puana gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu düşüş, yatırımcılarda Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği yönünde beklentileri güçlendirdi. Ekim ayı Tüketici Beklentileri Anketi de kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 3,2’ye gerilediğini gösterdi.

Dolar, altın ve petrol hareketlendi

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13’e yükselirken dolar endeksi 99,6 seviyesinde yatay seyretti. Altının onsu, faiz indirim beklentileriyle yüzde 1,5 artışla 4.064 dolar seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı ise hükümetin açılacağı umuduyla yüzde 0,7 artış göstererek 64,1 dolara yükseldi.

ABD ve Avrupa borsalarında karışık görünüm

New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlendi. Oracle, AMD ve Broadcom hisseleri değer kaybederken, Expedia ve Sandisk hisseleri güçlü finansal sonuçlarla yükseldi. Dow Jones yüzde 0,16, S&P 500 yüzde 0,13 artarken Nasdaq yüzde 0,22 geriledi.

Avrupa borsaları ise günü düşüşle tamamladı; Almanya DAX yüzde 0,69, İngiltere FTSE 100 yüzde 0,55 değer kaybetti.

Asya piyasalarında iyimserlik hakim

Asya borsaları, ABD hükümetinin açılacağı beklentisiyle alış ağırlıklı başladı. Güney Kore’de vergi düzenlemeleri borsayı yukarı taşırken, Japonya, Hong Kong ve Çin endekslerinde de pozitif seyir izlendi. Ancak Çin’de üretici fiyatlarındaki düşüş nedeniyle deflasyon endişeleri sürüyor.